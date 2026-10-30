Українська делегація разом із жителями Олешків Херсонської області, яких евакуюють із міста, вирушила до російської Анапи. Звідти людей доправлять літаками до Білорусі, а потім автобусами – в Україну.

Про це повідомив голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Українська делегація та жителі Олешків вирушили в Анапу

– Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешків вирушила до Анапи. Звідти вони вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами дістануться додому, – заявив він в п’ятницю, 30 жовтня.

О 12:14 Арахамія повідомив про доставку гуманітарної допомоги до Олешків. Жителям Олешків, які хотіли евакуюватися з міста, надавали підтримку.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець поінформував, що українська делегація безпечно дісталася Олешків на Херсонщині.

Він особисто поспілкувався з місцевими жителями, щоб з’ясувати, якої допомоги вони потребують найбільше.

За словами омбудсмена, для евакуації людей у межах гуманітарної місії підготували 25 автобусів загальною місткістю 750 місць. Для маломобільних людей передбачили автомобілі швидкої допомоги.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

29 жовтня в Олешках завершили розмінування маршрутів, якими мала рухатися гуманітарна місія. Конвой із допомогою сформували та підготували до відправлення.

Вранці того ж дня українська делегація на чолі з Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку Олешків на Херсонщині.

Режим тиші для проведення гуманітарної місії в Олешках розпочався 27 жовтня о 03:00 на Херсонщині. Його порушень зафіксовано не було.

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила про досягнення домовленості між Україною та Росією щодо перемир’я в районі тимчасово окупованих Олешків для проведення гуманітарної операції.

Фото: Давид Арахамія

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