Україна працює над тим, щоб її дрони й ракети могли уражати ще віддаленіші території Росії. Нині в зоні досяжності українських дипстрайків перебувають російські об’єкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді щодо застосування далекобійних засобів ураження у вересні та жовтні.

Зеленський про розвиток далекобійних спроможностей України

Глава держави подякував українським військовим за влучність і регулярне якісне виконання далекобійних ударів. Він наголосив, що на кожну російську атаку по українських містах і громадах є справедлива відповідь.

Зараз дивляться

– На сьогодні в досяжності наших дипстрайків російські обʼєкти на лінії від Ямалу до Західного Сибіру, і працюємо, щоб наші дрони й ракети могли досягати і ще більш віддалених російських територій, – наголосив президент.

За словами Зеленського, під час доповіді були визначені ключові напрямки подальшого застосування української далекобійності.

Також Україна планує розширити підрозділи, які здійснюють далекобійні удари. Їх формуватимуть із залученням можливостей СБУ, зокрема Центру спеціальних операцій Альфа, розвідувальних органів та інших складових Сил оборони.

Володимир Зеленський наголосив, що українська далекобійність є однією з реальних гарантій збереження незалежності держави під час війни та стане довготривалою гарантією безпеки після її завершення.

– Розвиваємо нашу силу. Сьогодні ж говорив і з виробниками відповідної зброї, – зазначив глава держави.

Нагадаємо, 29 жовтня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна та весь світ мають дати рішучу силову відповідь на нові масові вбивства цивільних українців, які Росія демонстративно вчиняє на вулицях і в житлових будинках.

29 жовтня війська РФ атакували реактивним дроном залізничний вокзал у Дніпрі. Внаслідок удару загинули 14 людей, ще 14 дістали поранення.

Того ж дня армія РФ завдала удару боєприпасом Бандероль по центру Чернігова. Жертвами атаки стали дві 15-річні дівчинки. Ще 25 людей постраждали.

29 жовтня російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Кременчуці Полтавської області. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 15 дістали поранення.

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