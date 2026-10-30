Відключення світла в Україні: як діятимуть графіки у суботу, 31 жовтня
У суботу, 31 жовтня, у частині регіонів України діятимуть графіки відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла 31 жовтня
За інформацією енергетиків, обмеження електропостачання запроваджуватимуть із 06:00 до 23:59.
У цей період діятимуть:
- графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черг;
- графіки обмеження потужності для промислових підприємств.
Причиною таких заходів стали наслідки масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України.
В Укренерго попередили, що через подальші атаки РФ ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому споживачам рекомендують перевіряти актуальні графіки на офіційних ресурсах обленерго у своїх регіонах.
Крім того, українців закликали ощадливо користуватися електроенергією після відновлення електропостачання за графіком.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби та вночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України.
Через ці удари, а також пошкодження енергооб’єктів унаслідок попередніх обстрілів, станом на ранок без електропостачання були споживачі у Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.
Для запобігання перевантаженню обладнання, пошкодженого російськими атаками, у частині областей до кінця доби запровадили обмеження електроспоживання.
Зокрема екстрені відключення світла діяли у Києві та області.