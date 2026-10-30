Зараз особам, яким потрібно оновити військово-облікові дані, не обов’язково особисто з’являтися до територіального центру комплектування.

Зробити це можна онлайн через застосунок Резерв+ або звернутися до найближчого ЦНАП. Особистий візит до ТЦК потрібен, якщо дистанційно виправити інформацію не вдається або виникла проблема з обліком.

Як часто потрібно оновлювати дані, у яких випадках це обов’язково та як пройти процедуру онлайн або офлайн, розбиралися Факти ICTV.

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Як часто потрібно оновлювати дані в ТЦК

Військово-облікові дані не потрібно оновлювати за певним графіком, наприклад, щомісяця або раз на рік. Обов’язок повідомити про зміни виникає тоді, коли змінюються персональні відомості, які використовуються для військового обліку.

Відповідно до пункту 23 Порядку організації та ведення військового обліку, затвердженого постановою Кабміну №1487, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні повідомити про такі зміни протягом семи днів.

Оновити інформацію потрібно, якщо змінилися:

адреса проживання;

номер телефону або електронна пошта;

сімейний стан;

стан здоров’я;

місце роботи або посада.

Тобто якщо жодних змін не відбулося, спеціально подавати заяву для повторного підтвердження відомостей не потрібно. Варто перевіряти, чи правильно інформація відображається в електронному військово-обліковому документі.

Як оновити дані в ТЦК онлайн через Резерв+

Основний спосіб дистанційного оновлення персональних відомостей — застосунок Резерв+. Він працює як електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста й дає змогу передавати актуальні дані до реєстру Оберіг без відвідування ТЦК.

Для цього потрібно:

Завантажити Резерв+ з App Store або Google Play. Перед встановленням перевірте, щоб розробником застосунку було зазначено Міністерство оборони України. Відкрити застосунок і пройти авторизацію через BankID. Для цього знадобиться доступ до застосунку або електронного кабінету банку. Перевірити інформацію, яка відображається після входу. Вказати актуальний номер мобільного телефону, адресу проживання та, за бажанням, електронну пошту. Якщо змінюєте номер телефону або електронну адресу, підтвердити їх за допомогою SMS або посилання в листі. Після передавання відомостей дочекатися, поки застосунок отримає інформацію з реєстру Оберіг.

Після завершення процедури в Резерв+ відображатиметься електронний військово-обліковий документ із даними про облік. У ньому також можна перевірити дату останнього оновлення.

Якщо в реєстрі виявили помилку або з’явився статус Потребує уточнення, скористайтеся функцією Виправити дані онлайн. Якщо система не знаходить інформацію про вас, у цьому ж розділі можна подати запит на внесення відомостей до Оберегу.

Якщо виправити проблему через застосунок не вдалося, потрібно звернутися до ТЦК.

Чи можна оновити військово-облікові дані через Дію

Портал Дія дає змогу отримати військово-обліковий документ із відомостями з реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Однак ця послуга не передбачає самостійного редагування персональних даних у реєстрі.

За інформацією Дії, документ формується автоматично, зазвичай протягом 10 хвилин. Якщо персональні відомості змінилися, після їх оновлення в реєстрі потрібно замовити документ повторно.

Як оновити дані в ТЦК офлайн

Якщо немає можливості скористатися застосунком або потрібно виправити інформацію, яку не вдається змінити дистанційно, можна звернутися до ЦНАП або безпосередньо до територіального центру комплектування.

Через ЦНАП

Повідомити про зміну персональних відомостей можна в центрі надання адміністративних послуг.

Для цього:

Зверніться до ЦНАП, який надає послугу уточнення військово-облікових даних. Повідомте адміністратору, які саме відомості потрібно змінити. Надайте документи, що посвідчують особу та підтверджують зміни. Подайте необхідну інформацію для внесення змін до реєстру Оберіг.

Безпосередньо в ТЦК та СП

Якщо потрібно особисто звернутися до територіального центру комплектування, варто підготувати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

військово-обліковий документ — приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення;

документи, які підтверджують зміни в персональних відомостях.

Наприклад, у разі зміни прізвища знадобиться відповідне свідоцтво, а після переїзду документ, що підтверджує нову адресу, якщо він є.

Звертатися потрібно до ТЦК та СП, де людина перебуває на військовому обліку, або уточнити порядок звернення за місцем проживання. На прийомі повідомте, які саме дані змінилися, та передайте документи для перевірки. Уповноважені працівники перевірять інформацію й за потреби внесуть зміни до реєстру.

Що буде, якщо не оновити дані — відповідальність

Неоновлення військово-облікових даних розцінюється як порушення правил військового обліку, згідно з Законом України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 210).

Згідно з документом, порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період тягне за собою накладання штрафу — від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 грн до 25 500 грн.

Накладення штрафу передбачається впродовж 3 місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати його вчинення.

Право на притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення даних надано ТЦК та СП.

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