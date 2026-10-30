Військовослужбовці мають право звільнитися зі служби за сімейними обставинами, якщо їхній близький родич загинув або зник безвісти під час захисту України від російської агресії.

Як звільнитися з ЗСУ, якщо загинув родич, хто саме має право на звільнення зі служби після загибелі родича та як оформити рапорт, розбиралися Факти ICTV.

Чи можна отримати звільнення з військової служби, якщо загинув батько

Під час дії воєнного стану військовослужбовець може звільнитися за сімейними обставинами, якщо його близький родич, в тому числі батько, загинув або зник безвісти за обставин, визначених законом України Про військовий обов’язок і військову службу.

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Йдеться про випадки, коли людина загинула або зникла безвісти під час:

безпосередньої участі в антитерористичній операції;

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Коли можливе звільнення з військової служби, якщо хтось із родичів загинув

У роз’ясненні Міністерство внутрішніх справ України уточнило, що право на звільнення поширюється на військовослужбовців, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти за обставин, вказаних у законі.

До переліку родичів, зазначених у чинній редакції частини дванадцятої статті 26 закону України Про військовий обов’язок і військову службу, належать:

чоловік або дружина;

син або донька;

батько або мати;

рідний брат або сестра, зокрема повнорідні та неповнорідні.

Повнорідними вважаються брат і сестра, які мають спільних батька й матір. Неповнорідними ті, у кого спільний лише один із батьків.

Чи можна звільнитися, якщо близький родич помер від хвороби під час служби

Звільнення зі служби по причині загибелі близького родича можливе не лише тоді, коли він загинув унаслідок прямого влучання або бойового поранення. Важливо встановити, чи пов’язана смерть із виконанням військового обов’язку та захистом України.

Це питання розглядалося в Житомирському окружному адміністративному суді у справі № 240/9679/25. Військовослужбовець звернувся з рапортом про звільнення після смерті рідного брата, який також проходив військову службу. Причиною смерті брата став гострий розлад кровообігу в міокарді.

Військова частина відмовила у звільненні, оскільки смерть настала внаслідок захворювання, а не безпосередньо під час бойових дій. Однак військово-лікарська комісія встановила, що захворювання, яке призвело до смерті, пов’язане із захистом Батьківщини.

Суд не погодився з позицією військової частини. У рішенні від 3 липня 2025 року він зазначив, що закон не обмежує право на звільнення лише випадками смерті від бойових поранень. Суд також врахував, що в документах, які подаються для оформлення звільнення, йдеться про підтвердження факту загибелі (смерті) близького родича.

У результаті суд визнав відмову військової частини неправомірною та зобов’язав її ухвалити рішення про звільнення військовослужбовця.

Отже, можна отримати звільнення з військової служби, якщо загинув батько, брат або інший близький родич не внаслідок прямого ураження противником, якщо документально підтверджено, що захворювання, яке призвело до смерті, було пов’язане із захистом Батьківщини.

У подібних ситуаціях основне значення має висновок військово-лікарської комісії. Саме він підтверджує зв’язок захворювання та смерті з виконанням військового обов’язку. Самого факту смерті під час проходження служби для застосування цієї підстави недостатньо.

Як звільнитись з ЗСУ, якщо загинув брат, батько або інший родич

Щоб оформити звільнення зі служби після загибелі родича, військовослужбовцю потрібно подати рапорт та додати документи, які підтверджують відповідну підставу.

У рапорті необхідно зазначити:

підставу для звільнення, а саме сімейні обставини у зв’язку із загибеллю або зникненням безвісти близького родича;

обставини, за яких загинув або зник безвісти родич;

бажання або небажання проходити службу у військовому резерві ЗСУ за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

районний або міський ТЦК та СП, до якого потрібно надіслати особову справу після звільнення.

До рапорту потрібно додати документи, які підтверджують родинний зв’язок із загиблим або зниклим безвісти, а також сам факт його загибелі чи зникнення. Зокрема, це можуть бути свідоцтва про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть та інші документи залежно від конкретних обставин.

Якщо близький родич помер від захворювання, важливо також надати медичні документи та висновок ВЛК, у якому зазначено, що захворювання пов’язане із захистом Батьківщини. Саме таке підтвердження відіграло важливу роль у справі, яку розглянув Житомирський окружний адміністративний суд.

Повний перелік документів для оформлення звільнення визначений Інструкцією про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністерства оборони України № 31.

Після подання рапорту командування має розглянути документи та оформити рішення про звільнення відповідним наказом. Саме видання наказу є необхідним етапом процедури, адже подання рапорту не означає, що військовослужбовця вже звільнено.

Чи можна подати рапорт на звільнення зі служби після загибелі родича онлайн

Звертатися до командування лише з паперовим рапортом не обов’язково. Військовослужбовці можуть скористатися електронним рапортом через застосунок Армія+.

У застосунку є окремий шаблон Загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини. У ньому потрібно додати фото документів, які підтверджують родинний зв’язок із загиблим або зниклим безвісти та відповідний факт. Повний перелік документів відображається під час створення рапорту.

Після подання електронний рапорт проходить погодження командування. Військова частина повідомляє військовослужбовцю, коли рішення про звільнення буде оформлене наказом.

Що робити, якщо військова частина відмовляє у звільненні

Якщо військова частина відмовляє у звільненні, хоча військовослужбовець має передбачені законом підстави та підтвердні документи, таке рішення можна оскаржити в суді. Деталі читайте тут.

Перед зверненням до суду варто підготувати копію поданого рапорту, відповідь або відмову військової частини, документи про родинні зв’язки, свідоцтво про смерть та медичні документи, які підтверджують обставини смерті. Якщо спір стосується зв’язку захворювання із захистом Батьківщини, потрібен висновок ВЛК.

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