Згорів ущент: Сили оборони знищили російський гелікоптер Мі-8
- Бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили російський військовий гелікоптер Мі-8 у Луганській області.
- Для ураження цілі застосували ударні безпілотники Хорнет зі взводу ударних крил SKYFOM Батальйону безпілотних систем.
Бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ ліквідували російський військовий гелікоптер Мі-8 у Луганській області. Для ураження цілі застосували ударні безпілотники Хорнет.
Про це Третій армійський корпус повідомив у Telegram.
Сили оборони знищили російський гелікоптер Мі-8
– Під час рейду на ворожу логістику, розрахунок БпЛА-камікадзе Хорнет зі взводу ударних крил SKYFOM Батальйону безпілотних систем виявив ворожий Мі-8 й вилетів йому напереріз. Противник був змушений змінювати напрямок руху в небі, – ідеться в повідомленні.
Оскільки російський гелікоптер рухався з вищою крейсерською швидкістю, ніж ударні дрони, українські військові дочекалися його посадки.
Тоді бійці завдали удару в районі паливних баків. Ураження цілі підтвердив другий безпілотник Хорнет.
– У результаті атаки військовий гелікоптер, який армія РФ використовує для перекидання особового складу, вантажів, евакуації і вогневої підтримки, згорів ущент – з чим і вітаємо, – наголосили в Третьому армійському корпусі.
Нагадаємо, у вересні Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі аеродрому в Сочі. На стоянці військових гелікоптерів було знищено Ка-52 і Мі-28, ще один Мі-8 зазнав пошкоджень.