Бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ ліквідували російський військовий гелікоптер Мі-8 у Луганській області. Для ураження цілі застосували ударні безпілотники Хорнет.

Про це Третій армійський корпус повідомив у Telegram.

Сили оборони знищили російський гелікоптер Мі-8

– Під час рейду на ворожу логістику, розрахунок БпЛА-камікадзе Хорнет зі взводу ударних крил SKYFOM Батальйону безпілотних систем виявив ворожий Мі-8 й вилетів йому напереріз. Противник був змушений змінювати напрямок руху в небі, – ідеться в повідомленні.

Оскільки російський гелікоптер рухався з вищою крейсерською швидкістю, ніж ударні дрони, українські військові дочекалися його посадки.

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Тоді бійці завдали удару в районі паливних баків. Ураження цілі підтвердив другий безпілотник Хорнет.

– У результаті атаки військовий гелікоптер, який армія РФ використовує для перекидання особового складу, вантажів, евакуації і вогневої підтримки, згорів ущент – з чим і вітаємо, – наголосили в Третьому армійському корпусі.

Нагадаємо, у вересні Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі аеродрому в Сочі. На стоянці військових гелікоптерів було знищено Ка-52 і Мі-28, ще один Мі-8 зазнав пошкоджень.

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