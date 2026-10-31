Останній, четвертий літак із евакуйованими мешканцями Олешок Херсонської області приземлився в Гомелі (Білорусь).

Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомив народний депутат Давид Арахамія.

Евакуація з Олешок: що відомо

За його словами, всі чотири літаки з евакуйованими українцями вже прибули до Білорусі.

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Звідти людей доправлять автобусами через пункт пропуску Нова Гута на територію України, повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією мають повернутися на територію України.

— Останній, четвертий літак приземлився в Гомелі (Білорусь). Уже за кілька годин усі громадяни України, евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією будуть на території України, – зазначив Арахамія.

Нагадаємо, що 27 вересня стало відомо про успішну операцію Сил оборони України — наші дрони доставили в Олешки близько 4 тонн їжі. 4 жовтня повідомлялося про успішну доставку майже 400 посилок із продуктами, ліками тощо.

23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила про домовленість між Росією та Україною щодо локального припинення вогню в Олешках.

29 жовтня повідомлялося про розмінування маршрутів, якими рухатиметься гуманітарна місія в Олешках Херсонської області, завершено. Режим припинення вогню діє з 27 жовтня 03:00 за київським часом.

30 жовтня українська делегація безпечно дісталася до окупованих Олешків на Херсонщині. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сам перебував в Олешках та оприлюднив відео з місцевими жителями. Для проведення гуманітарної місії підготували 25 автобусів на 750 місць та автомобілі швидкої допомоги.

30 жовтня українська делегація разом із жителями Олешків вирушила до російської Анапи. Звідти людей доправили літаками до Білорусі.

Фото: Давид Арахамія

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