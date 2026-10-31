У російському інформаційному просторі фіксують заяви та повідомлення, які можуть свідчити про підготовку до можливих збройних провокацій. Не виключено, що окупанти використають ці інформаційні приводи для зриву або порушення режим припинення вогню.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

РФ може готувати провокації для порушення режиму тиші

Очільник МВА нагадав, що оголошений режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 і має тривати до 22:59 1 листопада 2026 року. Проте у російських медіа вже з’являються відповідні провокативні меседжі.

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Шанько пояснив, що навіть за умов припинення вогню загроза ворожих ударів залишається високою.

— Загалом навіть за умов припинення вогню загроза російських атак залишається. Тому закликаю жителів Херсонської громади завтра, 1 листопада, бути особливо пильними та обережними, — наголосив він.

Що рекомендують жителям Херсонської громади

У зв’язку з можливими ризиками керівник військової адміністрації закликав містян дотримуватися заходів безпеки.

Зокрема, за можливості варто утримуватися від перебування в місцях масового скупчення людей, від візитів до “червоних зон” та районів із підвищеним рівнем ризику.

Крім цього, необхідно реагувати на сповіщення про повітряну небезпеку та загрозу атак ворожих безпілотників. Без нагальної потреби не потрібно залишати безпечних місць чи укриттів.

Шанько закликав херсонців відповідально поставитися до власної безпеки, не піддаватися панічним настроям та орієнтуватися виключно на перевірені офіційні джерела інформації.

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