Міністр оборони України Євгеній Хмара та головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий провели спільну нараду, під час якої визначили пріоритети подальшого посилення обороноздатності країни.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Нарада Хмари та Драпатого

Під час зустрічі сторони розглянули поточну ситуацію на фронті, плани Росії щодо мобілізації та ймовірні подальші дії противника. Окрему увагу приділили ключовим безпековим ризикам і нагальним потребам Сил оборони.

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Також учасники наради обговорили протидію російським повітряним атакам.

За результатами зустрічі Хмара та Драпатий узгодили подальші кроки й визначили пріоритетні завдання. Серед них – розвиток спроможностей Сил оборони, посилення системи оборони, належне забезпечення українських військових і нарощування виробництва вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Крім того, окремо визначили завдання щодо бойових операцій на тактичній та оперативній глибині.

Таким чином, під час наради зосередилися як на актуальних потребах війська, так і на подальшому плануванні оборонних дій з урахуванням можливих кроків Росії.

Джерело : Міноборони

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