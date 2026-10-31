Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних та 48 авіаційних ударів, скинув 172 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4506 дронів-камікадзе та здійснив 1535 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2026

Втрати ворога на 31 жовтня 2026

близько 1 588 170 (+1 670) осіб,

танків — 12 450,

бойових броньованих машин — 25 620 (+3),

артилерійських систем — 51 739 (+19),

реактивних систем залпового вогню — 2 247 (+1),

засобів протиповітряної оборони — 1 730 (+2),

літаків — 452,

гелікоптерів — 356,

наземних робототехнічних комплексів — 3 045 (+6),

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 590 661 (+1 663),

крилатих ракет — 5 140,

кораблів та катерів — 35,

підводних човнів — 2,

одиниць автомобільної техніки та автоцистерн — 168 480 (+206),

одиниць спеціальної техніки — 4 860.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 711-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело : ISW

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