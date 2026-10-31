Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 31 жовтня 2026 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних та 48 авіаційних ударів, скинув 172 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4506 дронів-камікадзе та здійснив 1535 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2026
Втрати ворога на 31 жовтня 2026
- близько 1 588 170 (+1 670) осіб,
- танків — 12 450,
- бойових броньованих машин — 25 620 (+3),
- артилерійських систем — 51 739 (+19),
- реактивних систем залпового вогню — 2 247 (+1),
- засобів протиповітряної оборони — 1 730 (+2),
- літаків — 452,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 045 (+6),
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 590 661 (+1 663),
- крилатих ракет — 5 140,
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- одиниць автомобільної техніки та автоцистерн — 168 480 (+206),
- одиниць спеціальної техніки — 4 860.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 711-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: ISW
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