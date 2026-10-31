Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних та 48 авіаційних ударів, скинув 172 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4506 дронів-камікадзе та здійснив 1535 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 31 жовтня 2026

Втрати ворога на 31 жовтня 2026

  • близько 1 588 170 (+1 670) осіб,
  • танків — 12 450,
  • бойових броньованих машин — 25 620 (+3),
  • артилерійських систем — 51 739 (+19),
  • реактивних систем залпового вогню — 2 247 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони — 1 730 (+2),
  • літаків — 452,
  • гелікоптерів — 356,
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 045 (+6),
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 590 661 (+1 663),
  • крилатих ракет — 5 140,
  • кораблів та катерів — 35,
  • підводних човнів — 2,
  • одиниць автомобільної техніки та автоцистерн — 168 480 (+206),
  • одиниць спеціальної техніки — 4 860.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 711-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: ISW

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