Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
Морози до -3°, мокрий сніг та туман: прогноз погоди в Україні на наступні 10 днів
В Україні протягом наступних 10 днів очікується пониження температури – до -3 градусів морозу.
Також подекуди буде дощити, а у північно-східній частині наприкінці наступного тижня пройде невеликий дощ та мокрий сніг.
Більш детально про прогноз погоди в Україні на 10 днів ексклюзивно для Фактів ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Прогноз погоди на вихідні 31 жовтня – 1 листопада
У суботу, 31 жовтня у більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях пройдуть помірні, на решті території місцями невеликі дощі.
Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с.
– Останній день жовтня та початок листопада демонструватиме зміну синоптичної ситуації. Якщо раніше повітряні потоки йшли з південного або з північного сходу, що давало не надто низькі температури, то тепер прохолодна повітряна маса поширюватиметься з північного заходу.
Таким чином, починається поступовий перехід до глибокої осені. І він більше відчуватиметься у західних областях, – говорить Наталія Птуха.
Так, в останній день осені температура вночі буде 2-8° тепла, вдень 7-12°.
У неділю, 1 листопада, буде хмарно з проясненнями.
На північному сході, вночі і на сході країни та Закарпатті очікуються невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом. На решті території буде без істотних опадів.
На південному заході країни вночі та вранці місцями прогнозується туман.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-8° тепла, на сході країни до 11° (в Карпатах близько 0°), вдень очікується 7-12°, на півдні та сході країни до 15°.
Таким чином, поступово по всій території країни очікується перехід до глибокої осені. І хоча денні температури ще будуть приємними – до 15° тепла, вночі вже буде нижче нуля.
Також подекуди випаде мокрий сніг, а місцями стелитиметься туман.
Прогноз погоди в Україні 2-4 листопада
У понеділок, 2 листопада, буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується.
На сході та північному сході країни вночі та вранці місцями стелитиметься туман.
Вітер північно-західний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-8° тепла, вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°, в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.
У вівторок, 3 листопада, буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Лише на крайньому півдні країни вдень пройде дощ.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-8° тепла, в Карпатах близько 0°; вдень 5-10° тепла, на півдні та сході країни до 13°.
У середу, 4 листопада, буде хмарно з проясненнями, опадів не буде. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Консультативний прогноз на 5-8 листопада
У північно-східній частині пройде невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.
Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 2-8° тепла.
– І після 5-го числа вже температура вночі буде від 3° тепла до 3° морозу. Але ми вже не говоримо про заморозки, оскільки активна вегетація рослин завершена, це вже морози, – каже синоптик.
Температура вночі 2-8° тепла (у західних областях місцями близько 0°), вдень 5-10° тепла, в Карпатах вночі та вдень 0-6° морозу.
Таким чином, протягом наступних 10 днів почнеться поступовий перехід до глибокої осені з пониженням температур, подекуди очікується мокрий сніг.