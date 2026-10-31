В Україні протягом наступних 10 днів очікується пониження температури – до -3 градусів морозу.

Також подекуди буде дощити, а у північно-східній частині наприкінці наступного тижня пройде невеликий дощ та мокрий сніг.

Більш детально про прогноз погоди в Україні на 10 днів ексклюзивно для Фактів ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Прогноз погоди на вихідні 31 жовтня – 1 листопада

У суботу, 31 жовтня у більшості південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях пройдуть помірні, на решті території місцями невеликі дощі.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с.

– Останній день жовтня та початок листопада демонструватиме зміну синоптичної ситуації. Якщо раніше повітряні потоки йшли з південного або з північного сходу, що давало не надто низькі температури, то тепер прохолодна повітряна маса поширюватиметься з північного заходу. Таким чином, починається поступовий перехід до глибокої осені. І він більше відчуватиметься у західних областях, – говорить Наталія Птуха.

Так, в останній день осені температура вночі буде 2-8° тепла, вдень 7-12°.

У неділю, 1 листопада, буде хмарно з проясненнями.

На північному сході, вночі і на сході країни та Закарпатті очікуються невеликі дощі, в Карпатах з мокрим снігом. На решті території буде без істотних опадів.

На південному заході країни вночі та вранці місцями прогнозується туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-8° тепла, на сході країни до 11° (в Карпатах близько 0°), вдень очікується 7-12°, на півдні та сході країни до 15°.

Таким чином, поступово по всій території країни очікується перехід до глибокої осені. І хоча денні температури ще будуть приємними – до 15° тепла, вночі вже буде нижче нуля.

Також подекуди випаде мокрий сніг, а місцями стелитиметься туман.

Прогноз погоди в Україні 2-4 листопада

У понеділок, 2 листопада, буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується.

На сході та північному сході країни вночі та вранці місцями стелитиметься туман.

Вітер північно-західний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-8° тепла, вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°, в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

У вівторок, 3 листопада, буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Лише на крайньому півдні країни вдень пройде дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-8° тепла, в Карпатах близько 0°; вдень 5-10° тепла, на півдні та сході країни до 13°.

У середу, 4 листопада, буде хмарно з проясненнями, опадів не буде. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Консультативний прогноз на 5-8 листопада

У північно-східній частині пройде невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 2-8° тепла.

– І після 5-го числа вже температура вночі буде від 3° тепла до 3° морозу. Але ми вже не говоримо про заморозки, оскільки активна вегетація рослин завершена, це вже морози, – каже синоптик.

Температура вночі 2-8° тепла (у західних областях місцями близько 0°), вдень 5-10° тепла, в Карпатах вночі та вдень 0-6° морозу.

Таким чином, протягом наступних 10 днів почнеться поступовий перехід до глибокої осені з пониженням температур, подекуди очікується мокрий сніг.

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