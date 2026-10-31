Жителі Олешок та навколишніх населених пунктів на Херсонщині успішно перетнули державний кордон України. Серед врятованих — як люди старшого віку, так і малюки. Найстаршій евакуйованій людині виповнилося 94 роки, а наймолодшій — трохи більше року.

Про перебіг евакуації та особливості гуманітарної місії розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Як проходила евакуація жителів Олешків

Як повідомив омбудсмен, реалізація місії охоплювала непростий шлях: від складних перемовин і погодження режиму тиші до прямої доставки допомоги в Олешки та організації виїзду людей.

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Виїзд відбувався без фільтраційних заходів і перевірок мобільних телефонів. За допомогою зверталися не лише мешканці Олешків, а й навколишніх населених пунктів.

Наразі евакуйовані громадян перебувають на українському кордоні, де вони пересідають із білоруських автобусів в українські, щоб відправитися далі додому. Остаточні дані щодо кількості врятованих наразі перевіряються.

Досягнутий режим припинення вогню триватиме до 22:59 1 листопада. Це найдовший із 2022 року режим тиші, якого повністю дотримуються обидві сторони, стверджує омбудсмен.

Історії порятунку людей та їхніх тварин

Лубінець поділився кількома чуттєвими історіями людей, які пройшли крізь російську окупацію та масовані обстріли.

— Одна з них — історія родини, яка буквально виживала у зруйнованому обстрілами будинку в Олешках. Через стан здоров’я батько не міг самостійно спуститися з восьмого поверху, адже сходи були зруйновані. Страшно навіть уявити, в яких умовах доводилося жити цій родині. Люди фактично опинилися в пастці, відрізані від доступу до їжі та води, — розповів омбудсмен.

Також серед евакуйованих — чоловік, який народився в Олешках, пережив 16 атак російських дронів та чотири ракетні влучання у власну оселю (один із вибухів стався за метр від стіни). Крім того, одна з жінок вже завтра святкуватиме свій 49-й день народження у безпеці.

Окремо варто зазначити, що разом із людьми вивезли їхніх домашніх улюбленців — собак, котів, папугу і навіть єнота.

Завдяки кому стала можливою місія порятунку з Олешків

Уповноважений ВРУ з прав людини наголосив, що проведена операція має стати основою для нового механізму реагування на гуманітарні кризи та висловив вдячність усім залученим сторонам.

Зокрема, він подякував першій леді США Меланії Трамп за особисту залученість, підтримку, чуйність та координацію всіх етапів процесу, що стали визначальними для успіху місії.

Крім цього, Лубінець висловив вдячність президенту України Володимиру Зеленському за сприяння та підтримку на найвищому державному рівні, а також очільнику фракції Слуга народу у Верховній Раді Давиду Арахамії за участь у місії та сприяння реалізації домовленостей.

Також український омбудсмен подякував уповноваженій з прав людини у Російській Федерації Яні Лантратовій за досягнуті переговорні домовленості.

Окремо він висловив вдячність Силам оборони України за відповідальне дотримання режиму тиші та забезпечення безпекових умов.

Вдень 31 жовтня стало відомо про успішне проведення гуманітарної операції з порятунку жителів Олешок у Херсонській області. За словами президента, під час встановленого режиму тиші розмінували автошляхи, доставили гуманітарні вантажі та евакуювали людей, які хотіли виїхати з окупації.

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