У ніч на 31 жовтня Сили оборони уразили російське підприємство військово-промислового комплексу, яке виробляє тверде ракетне паливо. Також атаковано чотири склади матеріально-технічних засобів армії РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по комбінату Каменський у Ростовській області

У ніч на 31 жовтня українські військові уразили комбінат Каменський, розташований у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області. Для атаки застосували ударні безпілотники та берегові ракетні комплекси Нептун.

Зараз дивляться

За підтвердженими даними, на території підприємства виникла пожежа на складі готової продукції. Крім того, пошкоджено чотири виробничі цехи.

Комбінат Каменський спеціалізується на виробництві твердого ракетного палива, яке використовують для реактивних систем залпового вогню Ураган, Смерч і Торнадо-С, а також низки ракетних комплексів та авіаційних засобів ураження.

– Удари по виробництву твердого ракетного палива зменшують спроможність армії РФ обстрілювати українські населені пункти з реактивних систем залпового вогню, – наголосили в Генштабі.

Які ще об’єкти армії РФ уразили Сили оборони

Крім підприємства у Ростовській області, українські військові уразили чотири склади матеріально-технічних засобів російської армії в таких районах:

Харцизька та Докучаєвська Донецької області;

Нововасилівки Запорізької області;

Новоайдара Луганської області.

У Силах оборони наголосили, що продовжують системно завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують воєнно-економічний потенціал РФ.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.