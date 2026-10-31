Внаслідок атаки на Дніпропетровщину 31 жовтня РФ завдала чергових ударів по енергетичних об’єктах.

Про це повідомляє ДТЕК.

Атака на Дніпропетровщину 31 жовтня 2026: наслідки

Внаслідок нових атак на Дніпропетровщину зазнало серйозних пошкоджень енергетичне обладнання, зокрема два обʼєкти ДТЕК Дніпровські електромережі.

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За словами представників ДТЕК, найбільша складність полягає в тому, що під повторний ворожий удар потрапив саме той об’єкт, де енергетики безперервно працювали майже дві доби поспіль, аби повернути людям електропостачання.

Через повторні удари ворога на Дніпропетровщину без світла залишається значна частина Дніпра та Камʼянського, а також жителі Дніпровського, Кам’янського та Самарівського (Новомосковського) районів.

Загалом ідеться про понад 200 тисяч знеструмлених абонентів.

Попри постійну небезпеку нових обстрілів, аварійні бригади продовжують працювати цілодобово на пошкоджених ділянках, наскільки це дозволяє безпекова ситуація.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підкреслив, що завдяки понад добі безперервної роботи енергетиків вдалося відновити живлення для більшості споживачів, які постраждали від попередніх обстрілів, однак повторні атаки суттєво ускладнюють процес.

Очільник області також звернувся до жителів регіону із проханням мінімізувати навантаження на мережу.

— Енергосистема, виснажена ворожими атаками, залишається нестабільною. Будь-яке перевантаження може призвести до нових відключень. Прошу всіх ощадно споживати електроенергію. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів. У години пікового споживання за можливості відкладіть їх використання, — наголосив Олександр Ганжа.

Керівник ОВА також висловив вдячність ремонтним бригадам та усім фахівцям, які працюють над відновленням енергосистеми області, за їхню стійкість, витримку та самовіддану працю під загрозою нових обстрілів.

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