Президент Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати переглянути терміни постачання Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це Зеленський зазначив у своєму зверненні.

Зеленський про постачання ракет PAC-3 Україні

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Державного департаменту США щодо можливого продажу Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для зенітних ракетних комплексів Patriot.

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Загальна вартість потенційної угоди становить $2,1 млрд. Її мають повністю профінансувати міжнародні партнери України, зокрема Канада, Німеччина та Норвегія, в межах програми JUMPSTART, а також коштом кредиту Європейського Союзу. Фінансування з боку Америки не передбачене.

Однак, за словами Зеленського, визначені терміни постачання не відповідають нагальним потребам української протиповітряної оборони.

— Проте визначено, що постачання може початися лише за кілька років, — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що 500 перехоплювачів могли б стати надзвичайно ефективним оборонним пакетом уже цієї зими.

– Сильне рішення Держдепу США – дозволити Україні купити перехоплювачі для Patriot проти російської балістики. П’ятсот перехоплювачів PAC-3 – це суттєво, і вже скоро – цією зимою – це могло б бути дуже ефективний оборонний пакет, – заявив президент.

Він закликав американських партнерів знайти можливість передати ракети тоді, коли Україна найбільше потребує їх для захисту.

Зеленський пояснив, що Росія посилює удари по критичній інфраструктурі України напередодні опалювального сезону.

Лише за останні два тижні жовтня росіяни завдали понад 30 ударів по важливих об’єктах української енергетики.

За словами президента, Росія націлена на руйнування систем життєзабезпечення українських громад. Серед основних цілей — електропостачання, опалення, водопостачання, мости та загалом нормальне життя людей.

Саме тому Україна просила Америку про окремий зимовий пакет протиповітряної оборони. Йшлося про постачання приблизно 100 перехоплювачів PAC-3 щомісяця.

Загалом 500 ракет, за оцінкою Зеленського, могли б забезпечити додатковий захист українського неба в найближчі місяці – у період найбільшої загрози для цивільної інфраструктури.

Президент наголосив, що американці та європейці мають достатні запаси перехоплювачів PAC-3 на складах.

Він запропонував передати Україні ракети для захисту вже цієї зими, а вже в наступні роки поповнити арсенали партнерів завдяки законтрактованому та оплаченому виробництву.

Водночас президент подякував Дональду Трампу, держсекретарю Марко Рубіо та Держдепартаменту США за рішення дозволити продаж ракет.

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