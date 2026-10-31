У ніч на 31 жовтня (з 18:00 30 жовтня) росіяни атакували Україну 134 ударними БпЛА типу Shahed (72 із них — реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну

Дрони росіяни запускали з напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, а також тимчасово окупованих територій Донецька та Гвардійського.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили та придушили 105 ворожих БпЛА (49 із них — реактивні).

Зафіксовано влучання ворожих цілей на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 10 локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксують ще декілька ворожих безпілотників. Бойова робота триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 711-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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