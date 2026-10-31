У Києві значно погіршилася ситуація зі світлом: енергетики пояснили причину
- Росія знову завдала удару по теплоелектроцентралі в Києві.
- Нові пошкодження наклалися на наслідки попередніх атак.
- У ДТЕК намагаються втримати систему в межах графіків і не допустити екстрених відключень.
У Києві погіршилася ситуація з електропостачанням після нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, під атакою знову опинилася столична ТЕЦ.
Про це повідомляють у компанії ДТЕК та в Укренерго.
Ситуація зі світлом у Києві: що відомо
У ДТЕК пояснили, що ворожі атаки, завдані напередодні по енергетичних об’єктах у різних регіонах України, зокрема й у столиці, ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі.
У Києві під ударом знову опинилася теплоелектроцентраль. Нові пошкодження наклалися на наслідки попередніх обстрілів, які енергетики досі не встигли повністю усунути.
У компанії визнають, що графіки відключень електроенергії зараз дуже жорсткі. Водночас фахівці продовжують ремонтувати пошкоджене обладнання, щоб стабілізувати ситуацію та не допустити переходу до екстрених відключень.
— Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації втримувати систему в графіках і не переходити до екстрених відключень, — кажуть у ДТЕК.
Складну ситуацію підтверджують і в Укренерго. Там зазначають, що через масштабні пошкодження проблеми з електропостачанням фіксуються в багатьох регіонах країни, зокрема в Києві.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяють умови безпеки.
Тим часом жителі Києва у соціальних мережах скаржаться на тривалі відключення. За їхніми словами, у деяких будинках електроенергію подають лише приблизно на дві години протягом доби.
Нагадаємо, що 29 жовтня за командою Укренерго запроваджено екстрені відключення в частині Голосієвського та Соломʼянського районів Києва.