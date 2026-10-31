У Києві погіршилася ситуація з електропостачанням після нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, під атакою знову опинилася столична ТЕЦ.

Про це повідомляють у компанії ДТЕК та в Укренерго.

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У ДТЕК пояснили, що ворожі атаки, завдані напередодні по енергетичних об’єктах у різних регіонах України, зокрема й у столиці, ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі.

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У Києві під ударом знову опинилася теплоелектроцентраль. Нові пошкодження наклалися на наслідки попередніх обстрілів, які енергетики досі не встигли повністю усунути.

У компанії визнають, що графіки відключень електроенергії зараз дуже жорсткі. Водночас фахівці продовжують ремонтувати пошкоджене обладнання, щоб стабілізувати ситуацію та не допустити переходу до екстрених відключень.

— Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації втримувати систему в графіках і не переходити до екстрених відключень, — кажуть у ДТЕК.

Складну ситуацію підтверджують і в Укренерго. Там зазначають, що через масштабні пошкодження проблеми з електропостачанням фіксуються в багатьох регіонах країни, зокрема в Києві.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяють умови безпеки.

Тим часом жителі Києва у соціальних мережах скаржаться на тривалі відключення. За їхніми словами, у деяких будинках електроенергію подають лише приблизно на дві години протягом доби.

Нагадаємо, що 29 жовтня за командою Укренерго запроваджено екстрені відключення в частині Голосієвського та Соломʼянського районів Києва.

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