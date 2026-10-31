Відключення світла в Україні: як діятимуть графіки у неділю, 1 листопада
У неділю, 1 листопада, у частині регіонів України діятимуть графіки відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.
Про графіки відключення світла 1 листопада повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла 1 листопада
Як повідомили в Укренерго, графіки відключення світла 1 листопада охоплять як промислових споживачів, так і побутовий сектор:
- для промисловості: з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності.
- для всіх категорій споживачів (побутовий сектор): з 06:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черги.
Енергетики наголошують, що внаслідок ворожих дій ворога ситуація в об’єднаній енергосистемі може оперативно змінюватися.
— Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні, — закликають фахівці.
Громадян також просять свідомо ставитися до використання електроприладів у період наявності світла.
Нагадаємо, сьогодні вранці понад 200 тис. абонентів у Дніпрі та області залишилися без світла після атаки РФ на енергообʼєкти.
Внаслідок нових атак на Дніпропетровщину зазнало серйозних пошкоджень енергетичне обладнання, зокрема два обʼєкти ДТЕК Дніпровські електромережі.
У Києві теж значно погіршилася ситуація зі світлом. Росія знову завдала удару по теплоелектроцентралі в Києві.
Нові пошкодження наклалися на наслідки попередніх атак.