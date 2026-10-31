Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 31 жовтня: ЗСУ знищили 1670 окупантів та понад 1600 дронів
Минулої доби на фронті ліквідували щонайменше 1670 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 31 жовтня 2026
- близько 1 588 170 (+1 670) осіб,
- танків — 12 450,
- бойових броньованих машин — 25 620 (+3),
- артилерійських систем — 51 739 (+19),
- реактивних систем залпового вогню — 2 247 (+1),
- засобів протиповітряної оборони — 1 730 (+2),
- літаків — 452,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 045 (+6),
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 590 661 (+1 663),
- крилатих ракет — 5 140,
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- одиниць автомобільної техніки та автоцистерн — 168 480 (+206),
- одиниць спеціальної техніки — 4 860.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 711-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.