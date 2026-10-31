Після тривалого перебування під російською окупацією та в умовах гуманітарної катастрофи мешканці Олешків Херсонської області опинилися у безпеці. Люди не приховують сліз, переповнені емоціями від порятунку та думками про швидку зустріч із рідними.

Своїми першими почуттями полегшення після виїзду з окупації у розмові з журналістом Фактів ICTV Єгором Ромахлом поділилася евакуйована Анна.

Перші емоції евакуйованої жительки Олешків

Для багатьох виїзд із окупованого міста став єдиним шансом на порятунок і повернення до нормального життя. Анна зізнається, що досі не може повністю усвідомити те, що найжахливіше вже позаду.

Зараз дивляться

— Трошки легше стало, що вирвалися з такого пекла — аж мороз по шкірі, — поділилася вона.

Жінка щиро подякувала усім, хто долучився до її порятунку, та додала, що на підконтрольній території України на неї з нетерпінням вже чекають онука, брат, інші близькі та рідні люди.

Долі врятованих: від 94-річної жінки до малюків і домашніх тварин

Віковий діапазон евакуйованих вражає: найстаршій людині, яку вдалося вивезти з Олешків, — 94 роки, а наймолодшій — трохи більше одного року. Крім того, одна з жінок святкуватиме свій 49-й день народження вже завтра і зустріне цей день у повній безпеці.

За кожним із вивезених громадян стоїть важка історія виживання під постійними обстрілами.

Зокрема, одна із родин буквально виживала у зруйнованому обстрілами будинку. Через стан здоров’я батько не міг самостійно спуститися з восьмого поверху, адже сходи були знищені. Люди були відрізані від їжі та води, проте зараз вони у безпеці.

Крім цього, ще один уродженець Олешок пережив 16 атак дронів та чотири ракетні влучання у власний будинок (один із вибухів стався за метр від стіни). Разом із людьми вдалося вивезти їхніх домашніх улюбленців — собак, котів, папугу і навіть єнота.

Хто брав участь у гуманітарній операції щодо Олешків

Успішний евакуаційна операція стала результатом спільної роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Збройних сил України та інших профільних структур, які діяли за дорученням президента Володимира Зеленського.

— Ми дякуємо американській стороні та першій леді США Меланії Трамп за посередництво. Ми дякуємо кожному в світі – усім журналістам, політичним та громадським лідерам, небайдужим людям, хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків і справжньої гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованій Росією території України. Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру, — стверджує Зеленський.

Нещодавно омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про успішне проведення гуманітарної операції з порятунку жителів Олешків у Херсонській області.

Фото : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.