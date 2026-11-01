У жовтні Сили оборони України завдали російській армії рекордних втрат від початку повномасштабного вторгнення. Водночас українським військовим вдалося звільнити більше територій, ніж окупанти захопили протягом місяця.

Втрати РФ за жовтень стали рекордними за весь час великої війни

Як повідомив президент Володимир Зеленський, за жовтень втрати РФ убитими та важкопораненими становили 54 400 військовослужбовців. Це найвищий місячний показник за весь період повномасштабної війни.

Крім того, 21 жовтня було зафіксовано рекордні добові втрати російської армії – 2250 осіб.

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Українські захисники також продовжують повертати контроль над окупованими територіями. Протягом жовтня Сили оборони звільнили 96,2 кв. км української землі. Це на 10,4 кв. км більше, ніж російським військам вдалося захопити за аналогічний період.

У повідомленні висловили вдячність усім українським військовим, бригадам і підрозділам за досягнуті результати.

Наголошується, що Україна продовжує утримувати позиції, звільняти власні території та завдавати противнику максимальних втрат.

Водночас зазначається, що Росія може припинити втрачати своїх військових, обравши шлях припинення вогню та дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, що 29 жовтня 2026 року Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що втрати РФ у живій силі за майже місяць сягнули 49 040 військових.

Також повідомлялось, що 21 жовтня було оновлено рекорд добових втрат ворога за весь час війни. Тоді вдалося знешкодили 2 250 російських військових.

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