Українські військові евакуювали 167 мирних жителів із небезпечних населених пунктів на правобережжі Херсонської області.

Це стало можливим завдяки режиму припинення вогню, запровадженому на окремих ділянках регіону для проведення гуманітарної місії в Олешках.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Евакуація цивільних під час гуманітарної місії в Олешках

Сили оборони України скористалися безпековими умовами, що склалися під час тимчасового припинення вогню, аби допомогти мешканцям прибережних населених пунктів на підконтрольній Україні території.

Йдеться про населені пункти вздовж Дніпра, які щодня потерпали від російських обстрілів. Завдяки гуманітарній операції виїхати змогли люди, які раніше не мали можливості залишити небезпечні райони.

Підрозділи цивільно-військового співробітництва Угруповання військ Південь спільно з представниками місцевої влади вивезли до безпечніших населених пунктів Херсонщини 167 людей, серед яких 22 дитини та 21 маломобільна особа.

Евакуація проходила у складних і небезпечних умовах. Військовим доводилося долати пошкоджені та заміновані дороги, а також ділянки, де залишалися знищена військова техніка й спалені цивільні автомобілі.

Такі перешкоди значно ускладнювали пересування та вимагали максимальної обережності й координації між усіма учасниками операції.

Попри небезпеку, військові наголошують, що головним завданням залишається порятунок цивільних, насамперед тих, хто не може самостійно виїхати із зон постійних обстрілів.

Зазначається, що українські підрозділи суворо дотримуються режиму припинення вогню в районі проведення гуманітарної місії.

Нагадаємо, що гуманітарна місія в окупованих Олешках розпочалася 27 жовтня 2026 року та завершилася 31 жовтня 2026 року.

За словами президента Володимира Зеленського вона пройшла успішно. Під час встановленого режиму тиші фахівці розмінували автошляхи, доставили гуманітарні вантажі та евакуювали громадян, які потребували виїзду з міста та навколишньої громади.

Фото: Давид Арахамія

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