Карта бойових дій на 1 листопада 2026 – ситуація на фронті
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 264 бойові зіткнення.
Учора авіація противника завдала 74 авіаційних ударів, зокрема скинула 230 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6 505 дронів-камікадзе та здійснили 2 533 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2026
Ситуація в Україні на 1 листопада 2026
На Північно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів атакували в районах Бачівська, Товстодубового, Коренька, Уланового та Корчаківки.
На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Тернової, Стариці, Радьківки, а також у напрямках Захарівки та Волохівського.
На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.
Десять ворожих спроб просунутися вперед зупинено на Лиманському напрямку, у районах Копанок, Червоного Ставу, Шийківки, Лимана, Зарічного та Донецького.
На Слов’янському напрямку загарбники здійснили чотири атаки в районах Озерного, Ямполя та Пискунівки.
На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районах Тихонівки та Малинівки.
На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.
Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші оборонці зупинили 55 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Софіївки, Торецького, Кучерового Яру, Вільного, Добропілля, Нового Донбасу, Білицького, Красноподілля, Вірівки, Мирного, Василівки, Новопідгороднього, Новомиколаївки та Біляківки.
На Олександрівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Тернового.
На Гуляйпільському напрямку відбито дев’ять атак загарбників у районах Тернуватого, Долинки, Гіркого, Чарівного та Єгорівки.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога в районі Павлівки.
На Придніпровському напрямку активних дій ворога не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати ворога на 1 листопада 2026
- близько 1 590 270 (+2 100) осіб,
- танків — 12 451 (+1),
- бойових броньованих машин — 25 622 (+2),
- артилерійських систем — 51 755 (+16),
- реактивних систем залпового вогню — 2 249 (+2),
- засобів протиповітряної оборони — 1 730,
- літаків — 452,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 054 (+9),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 591 605 (+944),
- крилатих ракет — 5 140,
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 168 739 (+259),
- спеціальної техніки — 4 861 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.