Загалом протягом минулої доби зафіксовано 264 бойові зіткнення.

Учора авіація противника завдала 74 авіаційних ударів, зокрема скинула 230 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6 505 дронів-камікадзе та здійснили 2 533 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 1 листопада 2026

Ситуація в Україні на 1 листопада 2026

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів атакували в районах Бачівська, Товстодубового, Коренька, Уланового та Корчаківки.

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На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Тернової, Стариці, Радьківки, а також у напрямках Захарівки та Волохівського.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Десять ворожих спроб просунутися вперед зупинено на Лиманському напрямку, у районах Копанок, Червоного Ставу, Шийківки, Лимана, Зарічного та Донецького.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили чотири атаки в районах Озерного, Ямполя та Пискунівки.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районах Тихонівки та Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші оборонці зупинили 55 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Софіївки, Торецького, Кучерового Яру, Вільного, Добропілля, Нового Донбасу, Білицького, Красноподілля, Вірівки, Мирного, Василівки, Новопідгороднього, Новомиколаївки та Біляківки.

На Олександрівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку відбито дев’ять атак загарбників у районах Тернуватого, Долинки, Гіркого, Чарівного та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога в районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку активних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 1 листопада 2026

близько 1 590 270 (+2 100) осіб,

танків — 12 451 (+1),

бойових броньованих машин — 25 622 (+2),

артилерійських систем — 51 755 (+16),

реактивних систем залпового вогню — 2 249 (+2),

засобів протиповітряної оборони — 1 730,

літаків — 452,

гелікоптерів — 356,

наземних робототехнічних комплексів — 3 054 (+9),

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 591 605 (+944),

крилатих ракет — 5 140,

кораблів та катерів — 35,

підводних човнів — 2,

автомобільної техніки та автоцистерн — 168 739 (+259),

спеціальної техніки — 4 861 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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