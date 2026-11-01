У жовтні 2026 року підрозділи угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ встановили рекорд за кількістю втрат, завданих особовому складу російської армії.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним Мадяр.

Рекорд Сил безпілотних систем у жовтні 2026 року: що відомо

За даними Роберта Бровді, протягом жовтня підрозділи угруповання СБС уразили 64 807 російських цілей. Втрати особового складу противника, за його інформацією, становили 16 796 військових.

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Це найвищий місячний показник втрат російських військових, завданих угрупованням СБС за час повномасштабної війни. Порівняно із серпнем він зріс на 52,55%, а з вереснем — на 24,71%.

У середньому за добу підрозділи СБС уражали 542 російських військових. Найбільший показник зафіксували 24 жовтня — 701 особу.

Загалом у жовтні підрозділи угруповання Сил безпілотних систем виконали 255 605 бойових місій. Із них приблизно 151,5 тисячі були ударними, ще 104 тисячі — розвідувальними.

Майже 70% втрат російських військових, за даними командувача, припали на три напрямки фронту: Добропільсько-Покровський, Олександрівський та Гуляйпільський.

Бровді наголосив, що оприлюднена статистика стосується лише підрозділів угруповання СБС і не враховує результатів інших складових Сил оборони України.

За його словами, усі наведені результати пройшли верифікацію в системі ситуаційної обізнаності Дельта.

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