Росія атакувала об’єкт енергетики у Кременецькій громаді Тернопільської області, внаслідок чого 12 населених пунктів залишаються повністю або частково без електропостачання.

Вибух у Кременецькій громаді 1 листопада 2026 року: що відомо

Як повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, Росія атакувала об’єкт енергетики у Кременецькій громаді.

– На жаль, унаслідок ворожої атаки є влучання в об’єкт енергетики у Кременецькій громаді, – написав він у Telegram.

За його словами, без електропостачання повністю або частково залишаються 12 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням живлення.

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– Ще раз наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Загроза залишається реальною — бережіть себе, – додав він.

Нагадаємо, що у неділю, 1 листопада 2026 року, російські війська атакували Чернівецьку область трьома безпілотниками.

Відомо, що постраждав чоловік, також зафіксовано пошкодження цивільної будівлі та руйнування адміністративного приміщення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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