РФ атакувала об’єкт енергетики на Тернопільщині: 12 населених пунктів без світла
Росія атакувала об’єкт енергетики у Кременецькій громаді Тернопільської області, внаслідок чого 12 населених пунктів залишаються повністю або частково без електропостачання.
Вибух у Кременецькій громаді 1 листопада 2026 року: що відомо
Як повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, Росія атакувала об’єкт енергетики у Кременецькій громаді.
– На жаль, унаслідок ворожої атаки є влучання в об’єкт енергетики у Кременецькій громаді, – написав він у Telegram.
За його словами, без електропостачання повністю або частково залишаються 12 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням живлення.
– Ще раз наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Загроза залишається реальною — бережіть себе, – додав він.
Нагадаємо, що у неділю, 1 листопада 2026 року, російські війська атакували Чернівецьку область трьома безпілотниками.
Відомо, що постраждав чоловік, також зафіксовано пошкодження цивільної будівлі та руйнування адміністративного приміщення.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.