Від ранку неділі, 1 листопада, російські окупанти атакували Україну більш ніж 300 дронами, зокрема й реактивними.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атака на Україну вдень 1 листопада: скільки дронів запустила РФ

Так, із 06:30 до 19:00 неділі ворог запустив:

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326 ударних безпілотників (із яких 55 — реактивні), дронів Гербера та БпЛА інших типів;

шість ракет-дронів S8000 Бандероль/Дань-Т.

За попередніми даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила та подавила 274 БпЛА (46 із них – реактивні), а також усі шість S8000 Бандероль/Дань-Т.

Понад 20 ударних дронів ще фіксувалися в повітряному просторі України, бойова робота триває.

Атака на Україну 1 листопада: які наслідки

Від ранку 1 листопада під атакою дронів опинилася низка регіонів України

Зокрема, уранці пролунали вибухи в Решетилівській громаді Полтавської області. Унаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено житловий будинок, постраждала дитина.

Під час атаки на Острозький район Рівненської області постраждали щонайменше четверо людей, загорівся житловий будинок.

Ворог атакував і Волинську область, запустивши десять ударних БпЛА. Унаслідок влучань і падіння уламків пошкоджено об’єкти інфраструктури.

У Чернівцях унаслідок удару постраждав чоловік, зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі.

Крім того, під атакою опинився енергетичний об’єкт у Кременецькій громаді Тернопільської області, внаслідок чого 12 населених пунктів залишилися без світла.

У Козятині (Вінницька область) російський дрон влучив у територію гуртожитку професійного училища. Загинули 13-річна дівчинка та жінка, серед постраждалих – троє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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