Настав останній місяць осені, тож українців цікавить, що зміниться з 1 листопада 2026 року та на що варто звернути увагу заздалегідь. Частина нововведень стосується державної допомоги, інші — банківських послуг, міжнародних відправлень і безпекових обмежень.

Факти ICTV підготували перелік основних змін, яких варто чекати з 1 листопада 2026 року.

26 жовтня 2026 року Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів, ухваливши відповідні закони. Того ж дня президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені закони.

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Нагадаємо, що глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів (тобто до 29 січня 2027 року) також 26 жовтня. Відповідні документи зареєстрували у Верховній Раді під № 16182 і № 16183.

Тариф на електроенергію з 1 листопада 2026 року: скільки платитимуть українці

Змін з 1 листопада 2026 року у тарифах на електроенергію не буде. Українці й надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт·год. Уряд продовжив дію механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року, що дає змогу зберегти чинну ціну для населення.

Для домогосподарств, які мають право на пільговий тариф через використання електроопалення, також залишаються спеціальні умови. За споживання до 2 000 кВт·год на місяць включно електроенергія коштуватиме 2,64 грн за 1 кВт·год. Обсяг понад установлений ліміт оплачуватиметься за стандартною ціною 4,32 грн за кВт·год.

Про продовження дії ПСО 8 жовтня повідомило Міністерство енергетики України. Детальніше про вартість електроенергії та пільгові умови, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Пакунок школяра: завершується термін подання заяв на 5 000 грн

1 листопада завершується термін подання заяв на отримання державної допомоги Пакунок школяра. Виплата становить 5 000 грн і призначена для батьків або законних представників дітей, які пішли до першого класу у 2026 році.

Оформити допомогу може один із батьків або законний представник дитини. Якщо в родині двоє першокласників, виплату передбачено на кожну дитину окремо.

Подати заяву можна онлайн через застосунок Дія. Для цього потрібно скористатися послугою Пакунок школяра, обрати дитину та оформити заяву. Кошти зараховують на спеціальний рахунок Дія.Картки Турбота для дитини.

Батькам, які ще не скористалися програмою, варто поспішити. Детальніше про умови виплати, читайте у нашому матеріалі про допомогу сім’ям із дітьми в листопаді.

Що зміниться для українців з 1 листопада: коли подавати заяви на субсидію

Українці, які хочуть отримувати житлову субсидію з початку опалювального сезону, можуть подати заяву до 30 листопада 2026 року. За дотримання цього строку допомогу призначають із початку опалювального сезону.

Субсидія допомагає домогосподарствам оплачувати житлово-комунальні послуги з урахуванням доходів родини та обов’язкового платежу за комунальні послуги. Право на неї визначають індивідуально, тому сам факт подання заяви не означає автоматичного призначення виплати.

Частині домогосподарств субсидію на опалювальний сезон перераховують автоматично. Звернутися до Пенсійного фонду України потрібно тим, у кого виникли обставини, що вимагають подання нової заяви та декларації, зокрема якщо змінилися дані про склад домогосподарства або майновий стан.

Подати документи можна через сервісний центр Пенсійного фонду, поштою або онлайн доступними електронними сервісами. Детальніше про умови призначення допомоги, читайте у матеріалі Фактів ICTV про субсидії з 1 листопада.

Посилки до ЄС: з 1 листопада запроваджують збір €2 за товарну позицію

З 1 листопада 2026 року в Європейському Союзі планують застосовувати новий митний збір Union Handling Fee. Його розмір становитиме €2 за кожну товарну позицію в комерційному відправленні, що підпадає під нові правила.

Збір стосується товарів, які надходять до ЄС з-за його меж у межах електронної торгівлі. Тобто зміни можуть вплинути на українських продавців, які відправляють замовлення покупцям у країнах Євросоюзу, а також на вартість товарів для кінцевих споживачів.

Сума залежатиме не лише від кількості посилок, а й від кількості товарних позицій у митній декларації. Наприклад, якщо в одному відправленні задекларовано кілька різних позицій, збір можуть нарахувати на кожну з них. Тому витрати на доставлення товарів до ЄС можуть зрости.

Заборона на вилов струмкової форелі триватиме до весни

Серед змін в Україні з 1 листопада — продовження дії сезонної заборони на вилов струмкової форелі, також відомої як пструг. Вона почала діяти 10 жовтня 2026 року й триватиме до 1 березня 2027 року.

Обмеження поширюється на водойми Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Заборона пов’язана з нерестом риби та необхідністю зберегти умови для природного відтворення популяції.

За незаконний вилов у період дії обмежень передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність залежно від обставин порушення, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. За одну незаконно виловлену особину струмкової форелі розмір компенсації становить 7 225 грн.

Про початок нерестової заборони повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Донеччина: комендантська година триватиме з 16:00 до 11:00

З 1 листопада на всій підконтрольній Україні території Донецької області, крім Олександрівської та Черкаської громад, запровадять подовжену комендантську годину. Вона триватиме з 16:00 до 11:00. Про новий графік повідомив у своєму ТГ-каналі начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Винятки стосуються Олександрівської та Черкаської громад, де комендантська година залишиться без змін — з 21:00 до 05:00.

Рішення пояснюють безпековою ситуацією та посиленням російських обстрілів населених пунктів області. Жителям регіону радять заздалегідь планувати пересування й дотримуватися встановлених обмежень.

Ощадбанк: обслуговування неактивних рахунків без картки коштуватиме 150 грн

З 1 листопада 2026 року Ощадбанк підвищить вартість обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки до 150 грн.

Зміни стосуються саме поточних рахунків без картки, які не використовуються. Тому передусім клієнтам варто перевірити, чи мають вони такі рахунки, відкриті раніше, але більше не потрібні.

Якщо рахунок не використовується, доцільно уточнити в банку його статус і чинні умови обслуговування. Умови тарифу та порядок його застосування варто перевіряти безпосередньо в Ощадбанку.

Зміни з 1 листопада 2026 року у бронюванні

Окремі зміни стосуються бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств. 23 жовтня 2026 року Кабінет Міністрів повідомив про оновлення правил, які мають змінити підходи до визначення критичності підприємств і граничної кількості працівників, яких можна бронювати.

Одна з ключових змін — для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів граничний обсяг бронювання переглянули до 95% військовозобов’язаних працівників.

В уряді наголосили, що це обмеження не має позбавити захисту персонал, безпосередньо залучений до виробництва, виконання оборонних контрактів, а також оперативних, ремонтних і аварійно-відновлювальних робіт. Таких працівників передбачено бронювати в повному обсязі.

Крім того, уряд уточнив визначення критичності та ініціював перегляд галузевих і регіональних критеріїв. Відповідні органи влади мають оновити їх з урахуванням нових вимог. Для координації процесу Кабмін створив Координаційний центр з організації бронювання, який узгоджуватиме критерії та розглядатиме обґрунтовані звернення підприємств щодо збільшення квоти.

За повідомленням уряду, критичність підприємств не скасовуватимуть лише через початок перегляду критеріїв. Підприємства, статус яких відповідає критеріям, що залишаться чинними, зможуть його зберегти.

Також уряд готує механізм, за якого підприємство зможе бронювати працівників у повному обсязі за умови виконання мобілізаційного зобов’язання, за регулярного та добровільного направлення частини працівників на військову службу. Деталі мають визначатися відповідними рішеннями до 1 грудня.

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