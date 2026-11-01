Минулої доби на фронті ліквідували щонайменше 2 100 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 1 листопада 2026

  • близько 1 590 270 (+2 100) осіб,
  • танків — 12 451 (+1),
  • бойових броньованих машин — 25 622 (+2),
  • артилерійських систем — 51 755 (+16),
  • реактивних систем залпового вогню — 2 249 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони — 1 730,
  • літаків — 452,
  • гелікоптерів — 356,
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 054 (+9),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 591 605 (+944),
  • крилатих ракет — 5 140,
  • кораблів та катерів — 35,
  • підводних човнів — 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 168 739 (+259),
  • спеціальної техніки — 4 861 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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