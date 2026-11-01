Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 1 листопада: ЗСУ знищили 2100 окупантів та майже сотню безпілотників
Минулої доби на фронті ліквідували щонайменше 2 100 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 1 листопада 2026
- близько 1 590 270 (+2 100) осіб,
- танків — 12 451 (+1),
- бойових броньованих машин — 25 622 (+2),
- артилерійських систем — 51 755 (+16),
- реактивних систем залпового вогню — 2 249 (+2),
- засобів протиповітряної оборони — 1 730,
- літаків — 452,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 054 (+9),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 591 605 (+944),
- крилатих ракет — 5 140,
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 168 739 (+259),
- спеціальної техніки — 4 861 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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