Упродовж останнього тижня Росія випустила по Україні ударні безпілотники, керовані авіабомби і ракети різних типів, включно з балістичними.

Про це 1 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки Росії на Україну впродовж тижня

За словами Володимира Зеленського, протягом останніх семи днів російські війська застосували проти України 1 940 ударних дронів, понад 1 580 керованих авіабомб і 44 ракети різних типів. Із загальної кількості ракет 36 були балістичними.

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Президент наголосив, що інтенсивність російських ударів залишається надзвичайно високою. За його словами, Росія намагається скористатися нестачею засобів для перехоплення балістичних ракет та посилює атаки напередодні зими.

— Дуже висока інтенсивність ударів, і росіяни намагаються максимально скористатися дефіцитом перехоплювачів балістики, — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що лише вночі проти 1 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей.

Overnight alone, our energy infrastructure came under Russian attack in four regions: Dnipro, Vinnytsia, Zhytomyr, and Khmelnytskyi. Substations, transformers, and power lines that supply electricity to our people’s homes were targeted. Repair crews are working everywhere. As of now, hundreds of thousands of families remain without power. Massive Russian attacks on Ukraine’s other critical infrastructure are also continuing unabated. This past week Russia has launched 1,940 attack drones, more than 1,580 guided aerial bombs, and 44 missiles of various types against Ukraine, including 36 ballistic missiles. The intensity of the strikes is extremely high, and the Russians are trying to take maximum advantage of the shortage of ballistic missile interceptors. Every day, we communicate our need for Patriot missiles to America, Europe, and other partners who can help. And this month, the United States and European countries made new decisions on additional packages for Ukraine. But these deliveries cannot take years. Russia is destroying infrastructure and killing our people right now, and it is betting on ballistic missiles this winter. Accordingly, decisions on air defense must also be implemented now. I thank everyone who supports the defense of Ukrainian skies. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2026

Під ударами опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередачі, які забезпечують електрикою житлові будинки.

На пошкоджених об’єктах працюють ремонтні бригади, однак, за словами Зеленського, станом на момент його повідомлення сотні тисяч українських родин залишалися без світла.

На тлі масованих російських атак президент наголосив на необхідності термінового посилення української протиповітряної оборони, передусім ракетами до американських комплексів Patriot.

За його словами, Україна щодня обговорює потребу в таких ракетах зі США, європейськими державами та іншими партнерами. Протягом жовтня Сполучені Штати та країни Європи ухвалили нові рішення щодо пакетів допомоги Україні, однак їхнє постачання необхідно прискорити.

— Росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими. Відповідно і рішення щодо ППО реалізувати потрібно зараз, — наголосив Зеленський.

Президент подякував міжнародним партнерам, які допомагають Україні захищати повітряний простір.

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