Офіційний застосунок Повітряна тривога, імовірно, зазнав кібератаки увечері неділі, 1 листопада.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Злам застосунку Повітряна тривога 1 листопада: що відомо

О 22:47 у застосунку з’явилося повідомлення про нібито радіаційну та хімічну небезпеку для Києва, а також про загрозу вуличних боїв у столиці.

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Після цього по всій Україні було оголошено червоний рівень небезпеки через нібито загрозу ракетного удару.

При цьому користувачам приходили сповіщення російською мовою про “загрозу удару” російської балістичної ракети Орєшнік та про “ядерну загрозу”.

На інцидент відреагували у Повітряних силах ЗСУ, попередивши, що застосунок могли зламати ворожі хакери. У ПС також спростували радіаційну загрозу.

– Увага! Імовірно додаток Повітряна тривога піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає! Зберігайте спокій, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі! – наголосили в Повітряних силах.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна наголосив, що інформація про загрозу удару Орєшніка, радіаційну та хімічну небезпеку, а також загрозу вуличних боїв у Києві не відповідає дійсності.

За нашими даними, додаток Повітряна тривога був зламаний, – заявив Юрій Ігнат.

Інформацію про злам застосунку підтвердили і в Центрі протидії дезінформації при РНБО України. Українців закликали не панікувати, не поширювати неперевірену інформацію та не переходити за жодними сторонніми посиланнями.

– Додаток Повітряна тривога, ймовірно, зазнав злому. Наразі інформація, що поширюється щодо рівнів загроз, не відповідає дійсності, – наголосили в ЦПД.

Громадянам радять стежити за повідомленнями про повітряні тривоги через офіційні канали та ресурси.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 712-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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