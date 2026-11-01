Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на території Туреччини для обговорення ключових питань завершення війни.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю CNN Türk.

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині

За словами президента, Україна підтримує можливість проведення переговорів на найвищому рівні саме в Туреччині, оскільки Анкара здатна виступити ефективним і неупередженим посередником.

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– Ми готові до такої зустрічі в Туреччині. Позиція Туреччини з цього питання чітка, як і позиція президента Ердогана (президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, — Ред.). У нас тісні й позитивні відносини з Туреччиною. Туреччина може бути практичним і реалістичним посередником; вона не стає на чийсь бік, а діє як справжній, неупереджений посередник…Я знаю, що президент Ердоган має власні канали зв’язку з Путіним, саме тому ми підтримуємо проведення зустрічі в Туреччині, – зауважив голова держави.

Президент пояснив, що переговори безпосередньо між лідерами необхідні для розв’язання складних питань, щодо яких представникам делегацій та експертних груп поки не вдалося досягти домовленостей.

Водночас Зеленський застеріг, що зустріч без конкретних результатів може викликати розчарування в суспільстві та сприйматися як невдача дипломатичних зусиль.

На його переконання, за наявності політичної волі керівники держав здатні знайти рішення навіть щодо найбільш суперечливих питань.

Серед головних тем можливих переговорів президент назвав припинення бойових дій та створення дієвого механізму контролю за дотриманням режиму тиші.

Також сторони могли б обговорити післявоєнну відбудову України, майбутнє населення обох держав, умови життя людей і територіальні питання.

Окремо Зеленський згадав попередні раунди українсько-російських переговорів, які, зокрема, відбувалися в Туреччині.

На його думку, ці зустрічі вже принесли важливі результати, насамперед у гуманітарній сфері. Йдеться про обміни військовополоненими, завдяки яким українці змогли повернутися з російського полону та возз’єднатися зі своїми родинами.

Президент підкреслив, що саме повернення людей додому є вагомим дипломатичним досягненням, навіть якщо інші питання залишаються невирішеними.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський відвідав Стамбул, де зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під час переговорів лідери домовилися продовжити спільну роботу над відновленням і підвищенням ефективності Чорноморського зернового коридору.

Крім того, 29 жовтня Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Турецький лідер підтвердив готовність Анкари сприяти відновленню дипломатичного діалогу між Києвом і Москвою та долучитися до міжнародних зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни.

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