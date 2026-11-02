У вівторок, 3 листопада, в окремих регіонах України вимушено діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 3 листопада: що відомо

Застосування графіків відключення світла 3 листопада зумовлене наслідками масованих російських ударів по об’єктах енергетики.

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Як саме діятимуть заходи обмеження 3 листопада:

00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості

06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 4 черг)

В Укренерго зазначили, що ворожі удари по енергооб’єктах можуть призводити до оперативних змін у стабільності енергосистеми.

– Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні, – радять в компанії.

Також енергетики просять споживати електроенергію ощадливо.

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