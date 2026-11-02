Каріна Зуєва, випускова редакторка Lifestyle
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Графіки відключення світла 3 листопада: якими будуть обмеження у вівторок
У вівторок, 3 листопада, в окремих регіонах України вимушено діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла 3 листопада: що відомо
Застосування графіків відключення світла 3 листопада зумовлене наслідками масованих російських ударів по об’єктах енергетики.
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Як саме діятимуть заходи обмеження 3 листопада:
- 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості
- 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 4 черг)
В Укренерго зазначили, що ворожі удари по енергооб’єктах можуть призводити до оперативних змін у стабільності енергосистеми.
– Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні, – радять в компанії.
Також енергетики просять споживати електроенергію ощадливо.
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