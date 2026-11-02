Російські хакери атакували застосунок Повітряна тривога вночі проти 2 листопада, однак це не позначилося на роботі Сил оборони України.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ігнат про наслідки кібератаки на Повітряну тривогу для роботи ЗСУ

Російська кібератака на застосунок Повітряна тривога не вплинула на роботу українських військових. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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— Чи вплинуло це на роботу Сил оборони? Звісно, ні. Повітряні сили та всі складові Сил безпеки й оборони працювали у штатному режимі, — наголосив він.

Ігнат пояснив, що застосунок не належить Повітряним силам, а є додатковим способом інформування населення. Військові передають для нього перевірені дані про рух ударних безпілотників, реактивних дронів і крилатих ракет.

Водночас попереджати про балістичну загрозу складніше, оскільки такі ракети рухаються з великою швидкістю.

Коли відновлять застосунок Повітряна тривога

За словами Ігната, після нічного втручання російських хакерів у застосунку з’явилися повідомлення з очевидними ознаками кібератаки.

Над усуненням наслідків працюють розробники сервісу спільно з Міністерством цифрової трансформації. Речник Повітряних сил висловив сподівання, що найближчим часом роботу вдасться повністю налагодити.

Поки триває відновлення, українці можуть перевіряти інформацію про небезпеку через офіційні канали Повітряних сил у Telegram, Viber та WhatsApp. Крім того, оповіщення населення забезпечують ДСНС та органи цивільного захисту.

Нагадаємо, що ввечері 1 листопада застосунок Повітряна тривога зламали. Користувачам надходили фейкові сповіщення про нібито запуск ракети Орєшнік, радіаційну та хімічну небезпеку, а також вуличні бої в Києві.

Через втручання розробники тимчасово обмежили роботу сервісу. Згодом відновили сповіщення про тривоги та відображення рівнів небезпеки, однак показ повітряних цілей на карті залишили вимкненим.

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