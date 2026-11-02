Одеса розташована на півдні України, проте місто не омине похолодання, яке насувається на країну. Температура повітря поступово знижуватиметься, а вночі наприкінці тижня наближатиметься до нуля.

Якою буде погода та коли буде перший сніг в Одесі, з’ясовували Факти ICTV.

Коли буде сніг в Одесі: прогноз синоптиків

Укргідрометцентр прогнозує зниження температури в Україні з 5 листопада приблизно на 3-5 градусів. У деяких регіонах можливий мокрий сніг, але переважно в північних та північно-західних областях.

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В Одесі та області снігу найближчим часом не очікують. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, погоду в регіоні та вздовж морського узбережжя визначатимуть антициклональний характер атмосферних процесів і поле підвищеного атмосферного тиску.

3-4 листопада прогнозують невеликий дощ, надалі істотних опадів не передбачається. До кінця тижня температура поступово знижуватиметься через переважання північних і північно-західних повітряних потоків.

Якою буде температура в Одесі з 2 до 7 листопада

За графіком прогнозу Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на початку листопада в Одесі поступово холоднішатиме. Вдень температура знизиться з +9°C до +5°C, а вночі наприкінці тижня опуститься до 0°C.

Прогноз температури в Одесі:

2 листопада вночі +7°C, удень +9°C;

3 листопада вночі +8°C, удень +9°C;

4 листопада вночі +6°C, удень +6°C;

5 листопада вночі +2°C, удень +5°C;

6 листопада вночі +6°C, удень +6°C;

7 листопада вночі близько 0°C, удень +5°C.

Найнижчу температуру прогнозують у ніч на 7 листопада. Вона становитиме близько нуля градусів.

Якою буде погода на узбережжі Одеси з 2 по 7 листопада

Синоптики попереджають про значне хвилювання моря, яке згодом має послабитися. Рівень моря залишатиметься безпечним, а температура морської води становитиме +12…+13°C.

Через північні та північно-західні вітри на узбережжі буде прохолодно. На початку тижня можливі невеликий дощ і мряка.

Отже, перший сніг в Одесі найближчого тижня не прогнозують. Попри помітне похолодання, опади у вигляді снігу синоптики для міста не передбачають.

Коли випаде перший сніг в Одесі: синоптики

Як розповіла в інтерв’ю Новини.LIVE завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська, останніми роками зими в Одесі стають теплішими, а сніг випадає дедалі рідше.

Однією з причин такої тенденції синоптикиня називає глобальне потепління. Однак це не означає, що місто повністю захищене від сильних морозів і снігопадів. Коли випаде сніг в Одесі та чи будуть такі погодні явища цієї зими, поки невідомо.

Український гідрометцентр прогнозує, що протягом усіх зимових місяців середня температура повітря буде приблизно на 2 градуси вищою за кліматичну норму. Проте тепліша зима не виключає періодів різкого похолодання та снігових заметів.

— По прогнозу Українського гідрометеорологічного центру на усі місяці зимового сезону вища прогнозована температура на 2 градуси кліматичної норми. Але це не виключає періодів похолодання та сніжних заносів, — розповіла Олена Тарнавська.

Визначити заздалегідь, коли буде перший сніг в Одесі та коли саме прийдуть морози, скільки вони триватимуть, синоптики поки не можуть. Найбільш точні прогнози складають на найближчі п’ять днів. На місяць або весь сезон метеорологічні моделі дають лише загальне уявлення про розвиток погодних процесів.

Причина в тому, що атмосфера є складною та мінливою системою, тож що довший період прогнозування, то менш точними стають розрахунки.

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