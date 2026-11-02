Президент України Володимир Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за сприяння гуманітарній операції в Олешках Херсонської області. Глава держави сподівається, що Меланія Трамп допоможе досягти інших локальних перемир’їв в Україні.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Зеленський подякував Меланії Трамп

Під час розмови президента запитали, чи можна застосувати модель досягнення локального перемир’я в Олешках на інших ділянках фронту та яку роль у цьому могла б відіграти перша леді США.

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Зеленський наголосив, що такі домовленості мають важливе значення, і закликав Меланію Трамп продовжувати сприяти подібним ініціативам.

— Не знаю, скільки ще таких кроків ми зможемо зробити, але якщо перша леді може це реалізувати — нехай продовжує. Це дуже допомагає, — зазначив президент.

Гуманітарне перемир’я в Олешках

Нагадаємо, що локальне перемир’я в Олешках діяло із 27 жовтня до 1 листопада. Гуманітарну операцію проводили у взаємодії з російською стороною за координації першої леді США Меланії Трамп.

23 жовтня Меланія Трамп заявила про домовленість між РФ та Україною щодо локального припинення вогню в окупованих Олешках.

29 жовтня повідомлялося про розмінування маршрутів, якими рухатиметься гуманітарна місія.

30 жовтня українська делегація безпечно дісталася до Олешків. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сам перебував у місті та оприлюднив відео з місцевими жителями. Для евакуації людей підготували 25 автобусів на 750 місць та автомобілі швидкої допомоги.

30 жовтня українська делегація разом із жителями Олешків вирушила до російської Анапи. Звідти людей доправили літаками до Білорусі.

Згодом перша леді США Меланія Трамп зазначила, що планове гуманітарне перемир’я у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області завершилося успішною доставкою критичної допомоги в регіон та евакуацією майже 800 мирних жителів.

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