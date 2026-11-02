Офіс генерального прокурора завершив службове розслідування щодо обставин виїзду за кордон колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Перевірка встановила, що він порушив відомчі інструкції та закон, самостійно виготовивши та підписавши наказ про власне відрядження.

Про це під час зустрічі з журналістами повідомив виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський.

Як Кравченко підробив документи для перетину кордону

За словами Антона Ковальського, службове розслідування детально відтворило хронологію дій колишнього керівника ОГП напередодні виїзду.

Зараз дивляться

Зокрема, у п’ятницю, 11 вересня, Кравченко викликав начальницю Управління державної охорони Офісу генпрокурора та попросив передати йому гербову печатку ОГП, яка мала зберігатися у цієї посадовиці, залишивши її в себе на вихідні. Ковальський припустив, що ексгенпрокурор спланував свою операцію заздалегідь.

У суботу та неділю, 12 та 13 вересня, Кравченко перебував на робочому місці в Офісі генпрокурора.

Службове розслідування з’ясувало, що Кравченко особисто написав і надрукував наказ про своє відрядження, після чого підписав його та скріпив гербовою печатку ОГП. Для перетину кордону він використав запит на участь у засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.

Також з’ясувалося, що Кравченко заздалегідь написав заяву про відмову від державної охорони та не використовував службове авто для виїзду за межі України.

Згодом співробітники знайшли у кабінеті Кравченка гербову печатку ОГП та конверт із наказом про відрядження. Кадровий департамент зареєстрував документ, оскільки на той момент ще не було відомо, що посадовець не планує повертатися до України.

— Службове розслідування закінчене. Встановлено порушення: він підписав наказ, який сам зробив. І використав безпідставно запрошення до іноземної держави для виїзду за кордон. Службове розслідування встановило порушення відомчих інструкцій. По суті, він вчинив дисциплінарний проступок, за який його необхідно звільнити. Але у мене не було бажання чекати висновків Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а звільнив його, коли від нього надійшла заява на звільнення, — заявив він.

Можливе кримінальне провадження за справою Карфаген

Відповідаючи на запитання щодо підстав для притягнення Руслана Кравченка до кримінальної відповідальності у справі Карфаген, Ковальський зазначив, що НАБУ і САП розслідують її.

— І якщо будуть встановлені факти порушення Кравченком законодавства, то йому оголосять підозру, — стверджує виконувач обов’язків генпрокурора.

Виїзд Кравченка за кордон

На початку вересня тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку, назвавши це рішення свідомим та заявивши про небажання “політизації своєї посади”.

14 вересня з’явилася інформація про те, що Руслан Кравченко перебуває за кордоном у службовому відрядженні. За даними джерел у правоохоронних органах, посадовець перетнув кордон вночі через один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

25 вересня в Офісі генпрокурора офіційно розпочали службову перевірку обставин закордонного відрядження Кравченка за розпорядженням т. в. о. генпрокурора Антона Ковальського.

Джерело : Укринформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.