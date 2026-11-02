Під час режиму тиші в Олешках провели репатріацію тіл загиблих українських військових і цивільних. Тіла загиблих, чиї родичі проживають в Україні, повернуть на підконтрольну уряду територію у межах домовленості з Росією.

Про це заявив під час пресконференції уповноважений Верховної Ради з прав людини України Дмитро Лубінець, підбиваючи підсумки масштабної гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині.

Гуманітарна місія в Олешках: які підсумки

Жителям Олешків, які вирішили залишитися в окупованому місті, доставили їжу, питну воду, медикаменти та пальне для роботи генераторів.

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Місцеві мешканці мали змогу самостійно обрати — залишитися в Олешках, виїхати на підконтрольну Україні територію, вирушити до РФ чи на окуповані нею землі.

Відповідно до двосторонніх домовленостей, ні Україна, ні Росія не мають права офіційно розголошувати кількість людей, які виїхали на їхні території. Омбудсмен закликав із розумінням поставитися до будь-якого вибору громадян.

Локальний режим тиші тривав п’ять діб, 19 годин і 59 хвилин — офіційно він завершився о 22:59 1 листопада за київським часом.

Офіс омбудсмена прагне поширити цей механізм на інші тимчасово окуповані території України. Наразі українська сторона веде перемовини з російською омбудсменкою Яною Лантратовою про можливість щомісячного доставлення гуманітарних вантажів до Олешків.

В Україні створять Центр повернення цивільних

В Україні на базі інституції уповноваженого Верховної Ради з прав людини планують створити окремий Центр повернення цивільних громадян, анонсував омбудсмен під час пресконференції.

За словами Лубінця, саме ініціатива України із пошуку будь-якого формату порятунку людей з Олешків виявила брак системної координації у питанні повернення цивільних громадян — як тих, кого утримують у російських в’язницях, так і тих, хто досі залишається в окупації.

— Пройшовши цей шлях і сам особисто із командою омбудсмена України та колегами з різних країн, я ухвалив рішення і сьогодні офіційно заявляю, що на базі нашої інституції буде створений окремий Центр повернення цивільних громадян України, — повідомив Лубінець.

Він наголосив, що в Україні вже працює аналогічний пілотний проєкт — Центр захисту прав дитини. Цей успішний досвід повернення, опіки, правової адвокації та привернення міжнародної уваги до воєнних злочинів РФ поширять на дорослих цивільних.

Масштабна гуманітарна операція з порятунку населення Олешків успішно завершилася 31 жовтня. На Херсонському напрямку встановили режим тиші, що дозволило фахівцям розмінувати шляхи, доправити допомогу та евакуювати громадян.

Жителі Олешків уже успішно перетнули державний кордон України. Наймолодшій вивезеній дитині виповнилося трохи більше року, а найстаршому мешканцю — 94 роки.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом наголосив, що приклад Олешків демонструє: деескалація можлива, коли Росію ставлять в умови, що необхідно робити відповідні кроки.

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