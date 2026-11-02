У селищі Комишуваха Запорізької області внаслідок російських ударів авіабомбами загинули 18 людей, ще п’ятеро дістали поранення. Російські війська атакували школу, яку використовували для роздачі гуманітарної допомоги, а потім завдали повторного удару по укриттю, де перебували люди.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Удар по Комишувасі: заява Зеленського

– Надзвичайно страшний російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області. Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу – по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу, – розповів президент.

Після першого удару росіяни скинули ще дев’ять авіабомб. Цього разу ціллю стало укриття, у якому перебували люди.

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Глава держави повідомив, що станом на момент повідомлення відомо про 18 загиблих і п’ятьох поранених. На місці триває рятувальна операція та пошук людей. До робіт залучені військові, рятувальники й сили спеціальних служб.

Зеленський наголосив, що російські війська не могли не знати про призначення школи, адже гуманітарну допомогу там щотижня отримували місцеві жителі, які залишилися в Комишувасі.

– І це черговий доказ, що Росія не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості, – зауважив глава держави.

На його думку, після гуманітарної операції в Олешках з’явився шанс на подальші кроки до миру. Однак російські вбивства свідчать про протилежні наміри.

Зеленський закликав міжнародну спільноту дати сильну й жорстку відповідь Росії та продовжувати підтримувати Україну.

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