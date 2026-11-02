Російські війська використали режим припинення вогню в Олешках Херсонської області, щоб посилити свої позиції.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Росія використала режим тиші в Олешках: що відомо

За інформацією Генштабу, під час гуманітарної місії в Олешках українські військові забезпечили дотримання режиму припинення вогню та діяли виключно в межах досягнутих домовленостей.

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Завдяки цьому гуманітарні вантажі доставили за призначенням, а жителі Олешків, які виявили бажання евакуюватися, змогли повернутися на підконтрольну Україні територію.

Водночас російські війська, за даними українського командування, використали цей час для зміцнення своїх військових позицій.

Зокрема, під час режиму тиші в Олешках українські військові зафіксували:

ротацію російських підрозділів;

укріплення військових позицій;

розширення антидронових засобів на дорогах;

нарощування військової логістики (зокрема, підвезення боєприпасів).

— Противник натомість використав гуманітарну паузу в Олешках для облаштування своїх позицій, — наголосили в Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне завершення гуманітарної операції з порятунку жителів тимчасово окупованих Олешків, яка розпочалая 30 жовтня.

Під час встановленого режиму тиші в Олешках вдалося розмінувати автошляхи, доставити гуманітарні вантажі та евакуювати людей, які потребували виїзду з міста й навколишньої громади.

За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, серед врятованих були діти та літні люди, найстаршій евакуйованій людині виповнилося 94 роки, а наймолодшій — трохи більше року.

Зеленський повідомив, що евакуйовані українці безпечно перетнули державний кордон на Чернігівщині та отримають необхідну підтримку.

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