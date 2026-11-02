Росія готує чергову масовану атаку по Україні. Основними цілями можуть стати об’єкти енергетичної інфраструктури та логістики.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив з посиланням на дані розвідки.

Зеленський попередив про масований удар РФ

– Ми знаємо від розвідки, що Росія готує новий масований удар по нашій країні, передусім по енергетиці і логістиці, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 2 листопада.

За словами президента, Росія сподівається, що через увагу міжнародної спільноти до виборів у США її дії проти України залишаться поза увагою.

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Йдеться, зокрема, про проблеми із забезпеченням української протиповітряної оборони, включно з ракетами для систем Patriot.

Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву та обмежити її прибутки від продажу нафти й газу.

– Поки триває ця війна, буде палати їхня нафта, і гроші вони зі світом заробляти не зможуть. Не треба гратися з російськими заробітками від нафти чи від газу. Треба натиснути на Росію так, щоб у них не було альтернатив, крім закінчення цієї війни, – зауважив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна дає відповідь на російські атаки по українських містах і мирних жителях.

Він подякував військовим підрозділам, які виконують завдання з далекобійного ураження цілей на території РФ.

– На той удар, який росіяни готують зараз, ми обов’язково їм відповімо, – додав президент.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська атакували селище Комишуваха Запорізької області. Внаслідок удару загинули 26 людей, є поранені і зниклі безвісти. Серед загиблих – поліцейський і двоє рятувальників.

Російські військові завдали прицільних ударів по центру селища щонайменше дев’ятьма керованими авіабомбами ФАБ-3000.

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