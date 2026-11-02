Постачання 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для українських систем протиповітряної оборони Patriot заплановане на період із четвертого кварталу 2030 року до четвертого кварталу 2033 року.

Про це заявив Європейській правді посадовець Держдепу США на умовах анонімності.

Коли Україна зможе отримати ракети PAC-3 для Patriot

За його словами, попри схвалення Держдепом США можливої угоди про продаж ракет 30 жовтня, Україна зможе розраховувати на перші поставки не раніше четвертого кварталу 2030 року.

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– Орієнтовний термін постачання ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) у межах запропонованого продажу озброєнь Україні, про який було оголошено 30 жовтня, – з четвертого кварталу 2030 року до четвертого кварталу 2033 року, – повідомило джерело.

У Держдепартаменті уточнили, що для укладення угоди про закупівлю перехоплювачів PAC-3 спочатку необхідно отримати погодження Конгресу США. На розгляд документа американським законодавцям відводиться 30 днів.

– Угоди про продаж озброєнь іноземним державам укладаються шляхом підписання Листа-пропозиції та прийняття (Letter of Offer and Acceptance, LOA). Сторони можуть погодити LOA після завершення 30-денного періоду розгляду в Конгресі США, – зазначив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 30 жовтня Державний департамент США погодив можливий продаж уряду України ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), призначених для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Фінансування закупівлі планують забезпечити міжнародні партнери України – Канада, Німеччина та Норвегія.

Кошти надійдуть через американську програму JUMPSTART. Ще одним джерелом фінансування стануть національні ресурси, передбачені в межах кредиту ЄС на € 90 млрд для України (Ukraine Support Loan).

Президент Володимир Зеленський заявляв, що у 2026 році Україна отримує в середньому 12 ракет для систем Patriot на місяць.

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