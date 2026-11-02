Російські війська збільшують кількість систем супутникової радіоелектронної боротьби (РЕБ), призначених для перешкоджання роботі Starlink. Ворог навчився ефективно приховувати такі комплекси.

Про це заявив позаштатний радник президента України з технологічних питань Сергій “Флеш” Бескрестнов.

Як росіяни маскують системи РЕБ

За його словами, російські системи РЕБ забезпечують прикриття певних об’єктів на території площею близько 25 кв. км.

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Цим типом засобів радіоелектронної боротьби окупанти обладнали майже всі важливі об’єкти в Криму. Активно використовують його і вздовж лінії фронту.

– Давно минули часи, коли цей комплекс РЕБ виглядав як шість причепів, що стояли поруч на одному майданчику, – зазначив Флеш.

Він пояснив, що російські військові навчилися маскувати комплекси. Їх основу становлять супутникові прямофокусні антени діаметром близько метра.

Незалежно від способу маскування, вони мають бути спрямовані в зеніт і не мати перешкод для огляду неба.

Флеш закликав фахівців з аеророзвідки приділяти увагу місцям стоянки вантажних автомобілів. За його словами, такі майданчики можуть бути зручним місцем для приховування систем РЕБ.

– З десятків вантажівок у 3−6 може бути змонтована система, – уточнив він.

Сергій Бескрестнов розповів, що росіяни можуть облаштовувати такі комплекси й на невеликих причепах для легкових автомобілів. У цьому разі замість двох антен встановлюють одну, а самі причепи розміщують поруч.

Маскувальні сітки, на думку Бескрестнова, навряд чи використовуватимуть для приховування систем у тилу, оскільки вони надто помітні.

Натомість обладнання може працювати під навісом із полікарбонату або плівки. Тому фахівцям варто звертати увагу на непрозорі теплиці.

Бескрестнов додав, що комплекс РЕБ може отримувати живлення від генераторів, тому його не обов’язково розміщувати поблизу силових підстанцій. За його інформацією, система працює в діапазоні частот 14,0−14,5 ГГц.

Фото: Сергій “Флеш” Бескрестнов

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