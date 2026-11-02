Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 2 листопада: ЗСУ знищили 2500 окупантів та 936 безпілотників
Минулої доби на фронті ліквідували щонайменше 2 500 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 2 листопада 2026
- особового складу — близько 1 592 770 (+2 500),
- танків — 12 452 (+1),
- бойових броньованих машин — 25 629 (+7),
- артилерійських систем — 51 801 (+46),
- реактивних систем залпового вогню — 2 251 (+2),
- засобів протиповітряної оборони — 1 731 (+1),
- літаків — 452,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 063 (+9),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 592 541 (+936),
- крилатих ракет — 5 140,
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 169 110 (+371),
- спеціальної техніки — 4 863 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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