Минулої доби на фронті ліквідували щонайменше 2 500 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 2 листопада 2026

  • особового складу — близько 1 592 770 (+2 500),
  • танків — 12 452 (+1),
  • бойових броньованих машин — 25 629 (+7),
  • артилерійських систем — 51 801 (+46),
  • реактивних систем залпового вогню — 2 251 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони — 1 731 (+1),
  • літаків — 452,
  • гелікоптерів — 356,
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 063 (+9),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 592 541 (+936),
  • крилатих ракет — 5 140,
  • кораблів та катерів — 35,
  • підводних човнів — 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 169 110 (+371),
  • спеціальної техніки — 4 863 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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