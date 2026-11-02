3 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Американці обиратимуть усіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів. Від результатів голосування залежатиме, яка політична сила контролюватиме кожну з палат Конгресу протягом наступних двох років — республіканці чи демократи.

Ці вибори мають особливе значення для чинного президента Дональда Трампа. Якщо республіканці втратять більшість хоча б в одній із палат Конгресу, Трампу буде складніше реалізовувати свою політичну програму та домагатися ухвалення нових законів. Водночас демократи отримають більше можливостей контролювати дії Білого дому та ініціювати розслідування. Результати виборів також можуть вплинути на подальшу військову та фінансову підтримку України.

Що таке проміжні вибори у США, кого обиратимуть американці, які питання найбільше турбують виборців і що результати голосування означатимуть для Дональда Трампа та України — читайте на Фактах ICTV.

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Що таке проміжні вибори у США

У США вибори до Конгресу відбуваються кожні два роки. Якщо голосування припадає на середину чотирирічного президентського терміну, його називають проміжними виборами, повідомляє U.S. Vote Foundation.

Перед загальними виборами політичні партії проводять попередні голосування, під час яких визначають кандидатів, які представлятимуть партії на виборах. У різних штатах такі голосування відбуваються в різні дати.

Загальні вибори до Конгресу проводять у вівторок після першого понеділка листопада. Ця традиція бере початок у XIX столітті.

Листопад обрали тому, що на цей час фермери вже завершували збирати врожай, але ще не наставали сильні зимові холоди. Вівторок вважався зручним днем: виборці могли дістатися до дільниць у понеділок, після недільних релігійних служб, а потім повернутися додому протягом робочого тижня.

У 1845 році Конгрес США законодавчо встановив єдину дату президентських виборів. У 1872 році цей порядок поширили на вибори до Палати представників, а в 1914 році — на всенародні вибори сенаторів.

Проміжні вибори 2026 року також стануть своєрідною оцінкою того, наскільки американці задоволені роботою Дональда Трампа та його адміністрації. Їхні результати визначать розподіл політичних сил у Конгресі на наступні два роки.

Кого обирають на проміжних виборах США

На проміжних виборах американці мають обрати всіх 435 членів Палати представників — нижньої палати Конгресу. Їх обирають на два роки.

Палата представників разом із Сенатом розглядає та ухвалює федеральні закони. До прикладу, усі законопроєкти щодо запровадження податків та інших державних доходів мають спочатку подавати саме до Палати представників. Обидві палати також беруть участь в ухваленні законів про фінансування федерального уряду. У складі Палати представників діють окремі комітети, які займаються бюджетними питаннями та розподілом державних коштів.

Крім того, відбудуться вибори на 35 зі 100 місць у Сенаті — верхній палаті Конгресу. Із них 33 місця переобиратимуть у межах чергових виборів, ще два — на позачергових виборах у Флориді та Огайо. Сенаторів обирають на шість років, а кожні два роки переобирають приблизно третину складу Сенату.

Сенат розглядає законопроєкти, ухвалені Палатою представників, і може підтримати, змінити або відхилити їх. Крім того, він затверджує багато президентських призначень і дає згоду на ратифікацію міжнародних договорів.

Того самого дня в багатьох штатах США також відбудуться вибори до місцевих органів влади. У 36 штатах американці обиратимуть губернаторів, зокрема в Каліфорнії, Флориді, Джорджії та Мічигані.

Які ключові питання стоять на порядку денному

Однією з головних тем, які турбують американських виборців, залишається економічна ситуація. Йдеться насамперед про високі ціни на пальне, продукти харчування, житло та медичне обслуговування. За даними Pew Research Center, 84% зареєстрованих виборців вважають економіку дуже важливим питанням під час виборів до Конгресу.

Інфляція залишається вищою за цільовий показник Федеральної резервної системи США. За останніми даними Бюро економічного аналізу, у вересні 2026 року споживчі ціни зросли на 3,6% у річному вимірі за індексом PCE за цільового рівня 2%. Демократи звинувачують адміністрацію Трампа у здорожчанні товарів через запроваджені мита на імпорт. За опитуванням Reuters/Ipsos, 78% американців вважають, що політика президента принаймні частково спричинила зростання вартості життя.

Ще одне важливе питання — імміграційна політика. Республіканці наголошують, що Трамп виконав одну зі своїх головних передвиборчих обіцянок 2024 року: посилив контроль на кордоні та розпочав масштабну кампанію проти нелегальної імміграції. Водночас демократи критикують масові імміграційні рейди та депортації. За даними Pew Research Center, імміграційну політику вважають дуже важливою для свого вибору 72% прихильників республіканських кандидатів і 53% прихильників демократів.

Важливими для американців залишаються також питання охорони здоров’я та майбутнього демократії. Згідно з опитуванням Pew Research Center, 73% зареєстрованих виборців назвали майбутнє демократії дуже важливим питанням під час голосування, а 68% — охорону здоров’я. На тлі масштабних змін у роботі федерального уряду за президентства Трампа виборців також турбують повноваження Білого дому та можливості контролю за його діяльністю.

Однією з найбільш гострих тем передвиборчої кампанії залишається війна США та Ізраїлю проти Ірану, яка розпочалася наприкінці лютого 2026 року. Попри домовленості про припинення вогню та подальші дипломатичні переговори, остаточно врегулювати конфлікт не вдалося. Війна також вплинула на світові ціни на енергоносії та вартість пального у США.

За опитуванням Gallup від 29 жовтня, 47% зареєстрованих американських виборців вважають ситуацію навколо Ірану надзвичайно важливою для свого рішення на виборах. За цим показником вона поступається лише економіці та охороні здоров’я, які назвали надзвичайно важливими по 50% опитаних.

Що стоїть на кону

Конгрес представляє законодавчу гілку влади США поряд із виконавчою, яку очолює президент, і судовою. Саме Конгрес ухвалює федеральні закони, тому контроль над ним має вирішальне значення для реалізації політичних планів президента. Наразі обидві палати Конгресу контролює Республіканська партія.

У Палаті представників республіканці мають 218 місць, демократи — 214. Ще один конгресмен є незалежним, але входить до республіканської фракції. Два місця залишаються вакантними. Отже, республіканці мають незначну перевагу, яку можуть втратити за результатами проміжних виборів.

У Сенаті республіканцям належать 53 зі 100 місць, демократам — 45. Ще двоє незалежних сенаторів співпрацюють із Демократичною партією, тому разом вони мають 47 голосів.

Щоб отримати контроль над Сенатом, демократам разом із незалежними союзниками потрібно здобути щонайменше 51 місце, тобто збільшити своє представництво на чотири мандати. Це дозволить їм мати більшість навіть з урахуванням вирішального голосу віцепрезидента США Джей Ді Венса, який є республіканцем. Його голос може стати вирішальним, якщо сенатори розділяться порівну — 50 на 50.

Якщо демократи отримають контроль хоча б над однією палатою Конгресу, вони зможуть впливати на її порядок денний, просувати власні законопроєкти та блокувати частину ініціатив республіканців. Водночас більшість в одній палаті не гарантує ухвалення законів, оскільки для цього зазвичай потрібна підтримка обох палат Конгресу та президента.

Що це означає для Трампа

Якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників або Сенаті, Дональду Трампу буде значно складніше домагатися ухвалення законів, необхідних для реалізації його політичної програми. Контроль хоча б над однією палатою дозволить демократам блокувати частину законодавчих ініціатив президента.

Водночас навіть більшість в обох палатах не гарантуватиме демократам ухвалення власних законопроєктів. У Сенаті для завершення дебатів щодо більшості законодавчих ініціатив потрібно щонайменше 60 голосів. Крім того, президент може накласти вето на закон, для подолання якого необхідна підтримка двох третин обох палат Конгресу.

Демократи також отримають більше можливостей використовувати парламентські комітети для розслідування дій президента та його адміністрації. За даними Reuters, під особливу увагу можуть потрапити можливі конфлікти інтересів і корупційні зв’язки, бізнесові операції родини Трампа та фінансування будівництва нового бального залу в Білому домі.

Окремим напрямом розслідувань може стати діяльність Імміграційної та митної поліції США (ICE). Зокрема, йдеться про масові імміграційні рейди, депортації та випадки застосування федеральними агентами зброї, які призвели до загибелі людей.

У Демократичній партії також обговорюють можливість нового імпічменту Дональда Трампа. Для висунення обвинувачень президенту достатньо простої більшості голосів у Палаті представників. Однак для його усунення з посади рішення мають підтримати дві третини присутніх сенаторів. Тому навіть перемога демократів не означатиме автоматичного усунення Трампа від влади.

Водночас, за інформацією Reuters, частина керівництва Демократичної партії схиляється до проведення парламентських розслідувань, а не негайного початку процедури імпічменту.

Якщо ж республіканці збережуть контроль над обома палатами Конгресу, Трамп матиме більше можливостей продовжувати реалізацію своєї політичної програми до завершення президентського терміну. Проте навіть у такому разі для ухвалення багатьох законів йому знадобиться підтримка частини демократів у Сенаті.

Президентські вибори 2028 року

Відповідно до Конституції США, Дональд Трамп не може балотуватися на посаду президента втретє.

Тому після проміжних виборів дедалі більше уваги приділятимуть можливим кандидатам на президентських виборах 2028 року.

У Республіканській партії постане питання, хто зможе стати наступником Трампа та представляти політичну силу на наступних виборах. Демократи, зі свого боку, також визначатимуть потенційного кандидата.

Що показують останні опитування перед проміжними виборами у США

Напередодні проміжних виборів у США Демократична партія випереджає республіканців за рівнем підтримки виборців. Згідно з даними аналітичного проєкту Silver Bulletin, станом на 30 жовтня усереднений показник підтримки демократів становив 50,6%, республіканців — 41,7%. Отже, перевага Демократичної партії сягала 8,9 відсоткового пункту.

На початку вересня цей розрив становив 6,7 відсоткового пункту. Таким чином, за два місяці перевага демократів збільшилася. Водночас ці показники відображають загальнонаціональні партійні вподобання американців на виборах до Палати представників, а не прогноз остаточного розподілу місць у Конгресі.

Демократи також лідирують у багатьох ключових перегонах до Сенату. За даними Forbes від 1 листопада, останні опитування YouGov показують перевагу кандидатів від Демократичної партії в низці штатів, де зараз місця в Сенаті контролюють республіканці.

Зокрема, у Техасі демократ Джеймс Таларіко випереджає республіканця Кена Пакстона — 51% проти 47%. У Мені Трой Джексон має 52% підтримки проти 47% у чинної сенаторки-республіканки Сьюзен Коллінз. В Огайо демократ Шеррод Браун випереджає республіканця Джона Гастеда — 50% проти 48%. У Мічигані Абдул Ель-Саїд має 51% підтримки проти 47% у Майка Роджерса.

Водночас у деяких штатах боротьба залишається напруженою. У Канзасі демократ Адам Гамільтон має 50% підтримки проти 49% у республіканця Роджера Маршалла. В Айові Джош Турек випереджає Ешлі Хінсон із таким самим співвідношенням голосів. У Небрасці сенатор-республіканець Піт Рікеттс і незалежний кандидат Ден Осборн мають однакову підтримку — по 49%.

Опитування інших дослідницьких організацій також показують перевагу демократів у Джорджії, Північній Кароліні та на Алясці. Натомість у Флориді сенаторка-республіканка Ешлі Муді випереджає демократку Енджі Ніксон — 50% проти 44%.

Водночас рейтинг схвалення Дональда Трампа залишається низьким. За усередненими даними Silver Bulletin, станом на 30 жовтня діяльність президента схвалювали 37,3% американців, тоді як близько 60% не схвалювали його роботу.

Попри перевагу демократів у багатьох опитуваннях, їхні результати не гарантують партії контролю над Конгресом. У кількох ключових штатах різниця між кандидатами становить лише один-два відсоткові пункти й може бути в межах статистичної похибки. До того ж більшість у Сенаті визначатимуть результати голосування в окремих штатах, а не загальнонаціональний рівень підтримки партій.

Що проміжні вибори у США означатимуть для України

Результати проміжних виборів можуть вплинути на подальшу військову та фінансову підтримку України з боку США. Конгрес ухвалює закони про федеральні видатки, визначає фінансування оборонних програм і може встановлювати умови використання виділених коштів.

Якщо демократи отримають більшість у Палаті представників, вони матимуть більше можливостей виносити на голосування законопроєкти, пов’язані з підтримкою України, та контролювати виконання рішень адміністрації Трампа. У разі контролю над обома палатами їхній вплив на законодавчу політику буде ще більшим.

Проте перемога демократів не означатиме автоматичного збільшення американської допомоги Україні. Для ухвалення законів потрібна підтримка обох палат Конгресу, а президент зберігатиме право вето.

Сам Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги демократів може стати «містером вето» та відхиляти їхні законопроєкти, щоб змусити політичних опонентів до переговорів. Для подолання президентського вето необхідна підтримка двох третин голосів в обох палатах Конгресу.

До того ж значна частина зовнішньополітичних рішень залишатиметься за Білим домом, незалежно від результатів проміжних виборів. Тому для України важливим буде не лише те, яка партія контролюватиме Конгрес, а й чи зможуть прихильники підтримки України серед демократів і республіканців домовлятися про спільні рішення.

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