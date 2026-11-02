Аварійні відключення світла в Києві та Київській області запровадили вранці 2 листопада за командою Укренерго.

Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК в офіційному Telegram-каналі.

Аварійні відключення світла в Києві та області 2 листопада: що відомо

За інформацією ДТЕК, у столиці та Київській області за розпорядженням Укренерго запровадили аварійні відключення електроенергії.

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Під час аварійних відключень погодинні графіки не діють. Тому світло можуть вимикати поза визначеними раніше годинами.

У компанії зазначили, що повідомлятимуть про зміни ситуації у своєму Telegram-каналі. Коли саме скасують аварійні відключення в Києві та області, наразі невідомо.

Напередодні, 1 листопада, у Києві також запроваджували аварійні відключення світла через російські обстріли.

Через перебої з електропостачанням у кількох районах столиці знизився тиск води, а частина будинків могла залишитися без водопостачання. Згодом роботу насосних станцій на правому березі Києва відновили, а тиск води нормалізувався.

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