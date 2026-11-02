Запроваджено аварійні відключення світла в Києві та області: графіки не діють
Аварійні відключення світла в Києві та Київській області запровадили вранці 2 листопада за командою Укренерго.
Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК в офіційному Telegram-каналі.
Аварійні відключення світла в Києві та області 2 листопада: що відомо
За інформацією ДТЕК, у столиці та Київській області за розпорядженням Укренерго запровадили аварійні відключення електроенергії.
Під час аварійних відключень погодинні графіки не діють. Тому світло можуть вимикати поза визначеними раніше годинами.
У компанії зазначили, що повідомлятимуть про зміни ситуації у своєму Telegram-каналі. Коли саме скасують аварійні відключення в Києві та області, наразі невідомо.
Напередодні, 1 листопада, у Києві також запроваджували аварійні відключення світла через російські обстріли.
Через перебої з електропостачанням у кількох районах столиці знизився тиск води, а частина будинків могла залишитися без водопостачання. Згодом роботу насосних станцій на правому березі Києва відновили, а тиск води нормалізувався.