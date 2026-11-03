Перша леді США Меланія Трамп у четвер, 5 листопада, проведе у Білому домі зустріч із представниками України та Росії. Також вона виступить із промовою, присвяченою перемир’ю в Олешках Херсонської області.

Меланія Трамп зустрінеться з представниками України та РФ

У Білому домі зазначили, що перша леді США особисто організує зустріч представників двох держав, між якими триває війна. Американська адміністрація назвала цю подію винятковою в історії країни.

За інформацією Білого дому, саме Меланія Трамп ініціювала контакти між українською та російською сторонами, результатом яких стало досягнення перемир’я в Олешках та прилеглих районах Херсонщини.

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В адміністрації США наголосили, що така дипломатична діяльність є безпрецедентною для першої леді.

Очікується, що Меланія Трамп виступить із заявою щодо перемир’я 5 листопада об 11:00 за східним часом США. Промова прозвучить у Білому домі.

Нагадаємо, що раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф анонсував новий раунд переговорів між Україною та Росією, який має відбутися 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Посередником у перемовинах виступатимуть Сполучені Штати. Представники сторін на робочому рівні планують обговорити повоєнні гарантії безпеки, шляхи деескалації та гуманітарні питання.

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