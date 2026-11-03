Після сутичок, що сталися 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області за участю цивільних і військових, Генеральний штаб ЗСУ виступив з офіційним роз’ясненням та окреслив принципові позиції щодо ситуації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці

У Генштабі ЗСУ наголосили, що підтримують виключно об’єктивне та неупереджене розслідування подій, а всі висновки щодо відповідальності конкретних осіб мають базуватися на фактах, а не на публічному тиску чи емоціях.

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Наразі до з’ясування всіх обставин залучено низку відомств. Зокрема, Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження, а Національна гвардія та Міністерство внутрішніх справ України призначили службові розслідування.

Служба безпеки України та Офіс військового омбудсмана долучилися до встановлення обставин.

У Генштабі наголосили, що українські захисники заслуговують на повагу, захист і гідність, а військова форма не позбавляє людину права на безпеку та захист від насильства, приниження чи погроз.

— Повага до військовослужбовця — не винагорода за бездоганність. Це норма суспільства, яке веде війну за власне існування. Право громадян вимагати дотримання закону є беззаперечним. Але воно не дає нікому права на самосуд, погрози військовослужбовцям, перешкоджання їхній законній діяльності чи створення загроз їхній безпеці, — стверджують у Генштабі.

Також там нагадали про процедурні норми щодо мобілізації та повернення бійців після самовільного залишення частини. Процес долучення до війська та повернення після СЗЧ має відбуватися згідно із законом та повагою до гідності, однак саме ухилення від обов’язку та самовільне залишення частини передбачають чітку юридичну відповідальність.

Генеральний штаб ЗСУ окремо застеріг суспільство від публікації даних про місця дислокації бійців та від підігрування російській пропаганді.

За даними Генштабу, оприлюднення інформації про місця перебування військових допомагає ворогу встановити їхнє розташування і створює загрозу життю людей. За поширення таких відомостей передбачена кримінальна відповідальність за ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Крім цього, там додали, що Росія намагається використати внутрішні конфлікти для підриву довіри до Сил оборони.

— Закликаємо утримуватися від поширення неперевірених звинувачень, не підміняти роботу правоохоронних органів публічними вироками та не перетворювати окремі події на привід для дискредитації військовослужбовців загалом. Українське військо є частиною українського суспільства, а не його протилежністю, — йдеться в заяві.

У Генштабі ЗСУ підсумували, що дотримання закону є обов’язковим для всіх: держава має принципово реагувати як на можливі порушення з боку військових, так і захищати бійців від протиправних дій та безпідставних звинувачень.

Нещодавно уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова заявила, що у пункті дислокації підрозділу Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці перебували захисники, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь і російський полон.

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