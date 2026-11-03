Президент України Володимир Зеленський вважає деструктивною пропозицію запросити російського диктатора Володимира Путіна до Києва, оскільки Кремль не прийме такого запрошення. Натомість телефонна розмова не допоможе наблизитися до домовленостей про завершення війни, а лише слугуватиме для РФ приводом уникати особистих перемовин.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Зеленський назвав деструктивною ідеї щодо запрошення Путіна в Київ

Володимир Зеленський дав зрозуміти, що дипломатичні жестів заради самої формальності не дадуть жодного результату для досягнення миру, а дії Росії лише демонструють неповагу до міжнародної спільноти.

Зараз дивляться

— Немає сенсу запрошувати Путіна в Київ, тому що вони не приїдуть. Запрошувати для того, щоб вони не приїхали, це деструктивно. Так само, як і мене запрошувати в Москву, — наголосив президент України.

Зеленський стверджує, що поточна поведінка російського керівництва є демонстративною та руйнівною для будь-яких мирних ініціатив.

— Це просто плювати в обличчя всьому світові, який хоче, щоб війна закінчилась. Тому ніхто не буде підтримувати поїздки в Москву, — заявив Зеленський.

Коментуючи можливий прямий телефонний контакт із очільником Кремля, президент України зазначив, що Росія використає це як чергову зачіпку для саботажу повноцінної особистої зустрічі.

— Це буде дуже офіційна суха розмова по телефону, де я буду слухати черговий раз історичну лекцію від лідера Російської Федерації, а не реальні кроки, як дійсно закінчити війну, — зауважив Зеленський.

За словами президента, для реального досягнення домовленостей щодо завершення війни представники країни-агресора та України мають зустрітися особисто, провести детальні переговори та зробити перший практичний крок — припинити вогонь.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.