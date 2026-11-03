У пункті дислокації підрозділу Національної гвардії у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині перебували українські військові, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь і російський полон.

Про це заявила уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова.

Які військові були у будинку в Петропавлівській Борщагівці

Військова омбудсменка Решетилова повідомила, що у тому будинку в Петропавлівській Борщагівці перебували українські захисники з досвідом важких боїв та полону.

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— У пункті дислокації військової частини, на який вчора нападав ошалілий натовп, окрім мобілізованих, були військовослужбовці, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь, російський полон і повернулися в стрій. Захищати свою державу, цивільне населення, українських дітей. Населення віддячило їм плювками, яйцями, вибитими вікнами і матюкливими підлітками, — зазначила Решетилова.

Вона наголосила, що в межах перевірки встановлять, чи були порушення щодо процедур і етапів проходження служби стосовно новобранців та військовослужбовців, які повернулися із СЗЧ.

— Чи зможемо ми відновити довіру між військом і суспільством, яка вкотре підірвана вчорашніми подіями, питання відкрите. Очевидно, кожному потрібно докласти до цього зусиль. Не кожен хоче це робити, — стверджує вона.

Запити до правоохоронців та юридична оцінка: реакція Лубінця

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив на неприпустимості подвійних стандартів і повідомив про направлення офіційних запитів до правоохоронних органів.

Лубінець окреслив два ключові блоки перевірки:

перевірка правових підстав перебування військових : направлено запити до всіх правоохоронних органів із вимогою встановити, що це за будинок, які завдання там виконували військовослужбовці та представники Національної гвардії України, а також чи були дотримані вимоги законодавства;

: направлено запити до всіх правоохоронних органів із вимогою встановити, що це за будинок, які завдання там виконували військовослужбовці та представники Національної гвардії України, а також чи були дотримані вимоги законодавства; правова оцінка дій цивільних: український омбудсмен засудив напад на військовослужбовців, представників Нацгвардії та Національної поліції.

— Коли бачиш, як люди, які пройшли фронт, стають об’єктом публічної зневаги, це викликає обурення. Ми не маємо забувати, якою ціною дається можливість жити у відносній безпеці в тилу. Тут теж вимагаю юридичної оцінки для дій таких цивільних осіб, — заявив омбудсмен.

Водночас Лубінець наголосив, що неодноразово попереджав про ризик виникнення подібних конфліктів. Він переконаний: єдиний шлях зупинити їх — не виправдовувати одну сторону та не засуджувати іншу наперед, а встановлювати факти та надавати правову оцінку діям кожного учасника.

— Тому вкотре закликаю всіх зупинитися. Не дозволяймо внутрішнім конфліктам переростати у протистояння між тими, хто сьогодні має бути на одному боці. У нас є спільний ворог — Росія. І саме про це ми маємо пам’ятати насамперед, — закликав він.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада

У понеділок, 2 листопада, у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області сталися сутички біля будівлі, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України.

Конфлікт виник після того, як працівникам нібито приватної швидкої перешкоджали потрапити до громадянина. Надалі біля будівлі зібралися місцеві жителі.

За даними командувача Нацгвардії Олександра Півненка, у будівлі перебували військовослужбовці НГУ, повернуті до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ). За його словами, госпіталізували чотирьох військовослужбовців, які перебували в тому будинку.

Командувач угруповання військ Азов Денис Прокопенко (Редіс) зазначив, що поширення неперевіреної інформації та протистояння навколо військового об’єкта сприяють спробам Росії розколоти українське суспільство.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що події у Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими та підривають єдність українського суспільства в умовах російської загрози.

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