Україна та Росія мають провести новий раунд переговорів на робочому рівні 10–11 листопада 2026 року в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у соцмережі X.

Переговори України та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада: що відомо

За словами Стіва Віткоффа, Сполучені Штати виступлять посередником під час зустрічі української та російської делегацій, яка відбудеться на робочому рівні.

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Переговори стануть частиною дипломатичних зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованих на завершення російсько-української війни.

— 10–11 листопада в Абу-Дабі Сполучені Штати виступлять посередником у переговорах на робочому рівні між Україною та Росією, сприяючи реалізації місії президента Трампа закінчити війну, — заявив Віткофф.

Основну увагу учасники планують приділити післявоєнним домовленостям у сфері безпеки, можливим заходам із деескалації та гуманітарним ініціативам.

Також сторони мають обговорити подальші кроки, необхідні для просування мирного процесу.

Окрім переговорів в Абу-Дабі, Віткофф анонсував зустріч американських представників із партнерами у Брюсселі, яка має відбутися цього тижня.

До консультацій планують залучити представників Франції, Німеччини, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО.

Серед основних тем — гарантії безпеки для України, майбутня архітектура європейської безпеки та економічні можливості для післявоєнного відновлення країни.

Віткофф висловив сподівання, що майбутні зустрічі дозволять розвинути результати попередніх дипломатичних контактів у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі й наблизити укладення довгострокової мирної угоди.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Київ розраховує провести тристоронні переговори зі США та Росією в Абу-Дабі якомога швидше у листопаді.

За його словами, зустріч делегацій може стати підготовчим етапом до можливих переговорів президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

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